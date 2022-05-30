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لافروف يشير إلى مصدر لشائعات مرض بوتين
لافروف يشير إلى مصدر لشائعات مرض بوتين
نفى وزير خارجية روسيا شائعات حول "مرض" رئيس روسيا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:02+0000
2022-05-30T07:02+0000
روسيا
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وقال سيرغي لافروف لقناة "تي في 1" في التلفزيون الفرنسي تعقيبا على إشاعات تتحدث عن "مرض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين":ونوه إلى أن الرئيس بوتين يظهر أمام الجمهور يوميًا، ويمكن مشاهدته على شاشة التلفزيون.وأشار إلى أن الإمكانيات المتاحة يوميًا لمشاهدة الرئيس بوتين تدحض مزاعم مرضه.
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روسيا

لافروف يشير إلى مصدر لشائعات مرض بوتين

07:02 GMT 30.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
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نفى وزير خارجية روسيا شائعات حول "مرض" رئيس روسيا.
وقال سيرغي لافروف لقناة "تي في 1" في التلفزيون الفرنسي تعقيبا على إشاعات تتحدث عن "مرض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين":
لا أظن أنه يمكن لغير المجانين أن يروا أعراض مرض ما فيه.
ونوه إلى أن الرئيس بوتين يظهر أمام الجمهور يوميًا، ويمكن مشاهدته على شاشة التلفزيون.
وأشار إلى أن الإمكانيات المتاحة يوميًا لمشاهدة الرئيس بوتين تدحض مزاعم مرضه.
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