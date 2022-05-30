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https://arabic.sputniknews.com/20220530/لحظة-اصطدام-شاحنة-بجسر-بسبب-ارتفاعها-فيديو-1062876224.html
لحظة اصطدام شاحنة بجسر بسبب ارتفاعها... فيديو
لحظة اصطدام شاحنة بجسر بسبب ارتفاعها... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام شاحنة بجسر حاول قائدها المرور أسفله إلا أن ارتفاع الشاحنة لم يكن مناسبا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:07+0000
2022-05-30T07:11+0000
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وقال ناشرو الفيديو إن الشاحنة مخصصة لنقل القمامة، ووقع الحادث في مدينة كنساس بولاية ميزوري الأمريكية.وتظهر الشاحنة تسير في طريقها بشكل طبيعي بين السيارات، إلا أن قائدها لم ينتبه إلى أن ارتفاع الجسر عن الطريق لن يسمح بعبورها، فاصطدم أعلى صندوق الشاحنة بالجسر ما تسبب في انقلاب الشاحنة وعرقلة حركة المرور.
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لحظة اصطدام شاحنة بجسر بسبب ارتفاعها... فيديو

07:07 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 07:11 GMT 30.05.2022)
CC0 / falco / truckشاحنة
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
CC0 / falco / truck
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام شاحنة بجسر حاول قائدها المرور أسفله إلا أن ارتفاع الشاحنة لم يكن مناسبا.
وقال ناشرو الفيديو إن الشاحنة مخصصة لنقل القمامة، ووقع الحادث في مدينة كنساس بولاية ميزوري الأمريكية.
وتظهر الشاحنة تسير في طريقها بشكل طبيعي بين السيارات، إلا أن قائدها لم ينتبه إلى أن ارتفاع الجسر عن الطريق لن يسمح بعبورها، فاصطدم أعلى صندوق الشاحنة بالجسر ما تسبب في انقلاب الشاحنة وعرقلة حركة المرور.
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