https://arabic.sputniknews.com/20220530/لغد-مشرق-قطر-وفرنسا-تتعاونان-في-مجالات-جديدة-1062880805.html

لغد مشرق.. قطر وفرنسا تتعاونان في مجالات جديدة

لغد مشرق.. قطر وفرنسا تتعاونان في مجالات جديدة

تحرص قطر وفرنسا على مواصلة تعزيز التعاون بينهما في المجال الاقتصادي، لا سيما في ظل إقامة العديد من الشركات القطرية والفرنسية شراكات طويلة الأمد في قطاعات... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T08:57+0000

2022-05-30T08:57+0000

2022-05-30T08:57+0000

العالم

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وأعربت قيادتا البلدين عن رغبتهما في توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الابتكار والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، لا سيما في إطار أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، وبالتعاون مع البرنامج الاقتصادي فرنسا 2030، الذي يعتمد على التكنولوجيا والرعاية الصحية والمناخ من خلال التوجه نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة وغيرها من القطاعات ذات التكنولوجيا المبتكرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وحدد الجانبان الرياضة كمجال رئيسي للتعاون، حيث اتفقا على استكشاف شراكات جديدة في هذا المجال، خاصة وأن البلدين سيستضيفان حدثين رياضيين رئيسيين، هما بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تستضيفها دولة قطر، ودورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.وتجسيدا للإرادة السياسية لقيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يخدم مصالح الشعبين الصديقين، عقدت بالدوحة في مارس/ آذار الماضي الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وشمل عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية ومستجدات الساحة الدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها المصالحة التشادية والتطورات السياسية في لبنان وأفغانستان والقضية الفلسطينية والتطورات في ليبيا والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خلال هذه الأزمة.ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فإن التجارة البينية بين قطر وفرنسا، وصلت عام 2021 إلى ما يزيد عن 6.3 مليار ريال، منها 2.85 مليار ريال واردات تمحورت حول مستلزمات الطائرات والمنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية، في حين بلغت صادرات قطر ما يقرب من 3.5 مليار ريال أغلبها في مجال الغاز ومنتجات الطاقة.وتواصل الشركات الفرنسية مشاركتها في النهضة التي تشهدها دولة قطر وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتركز أعمالها في المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية الخاصة بمنشآت وملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهناك أيضاً مشاريع طويلة الأمد بين قطر للطاقة وتوتال الفرنسية، فضلا عن مشاريع أخرى عديدة مثل تحلية المياه.وفرنسا هي إحدى الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوربي، وهي الأكبر مساحة بين دول الاتحاد، وتعتبر ثاني قوة اقتصادية في أوروبا وخامس قوة اقتصادية على مستوى العالم، وثاني أكبر سوق بالقارة الأوروبية مع تعداد سكاني يقدر بنحو سبعة وستين مليون نسمة، كما أنها المقصد السياحي الأول في العالم مع تسجيلها ما يقرب من تسعين مليون سائح سنويا قبل جائحة كورونا.

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العالم