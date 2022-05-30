https://arabic.sputniknews.com/20220530/لقاء-بين-تركيا-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الانضمام-1062884927.html
لقاء بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام
لقاء بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام
أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه ينتظر أن يعقد اجتماع غدا الثلاثاء، بخصوص الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي على مستوى المديرين السياسيين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T10:15+0000
2022-05-30T10:15+0000
2022-05-30T10:15+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
حوار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وقالت الخارجية في بيان اليوم الاثنين "سيعقد اجتماع الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي على مستوى المديرين السياسيين في 31 مايو 2022 في أنقرة".وقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية) ، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد. ومع ذلك ، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارًا وتكرارًا بسبب الخلافات. تم الآن فتح 16 فصلا من أصل 35 فصلا من ملف المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/جونسون-يؤكد-دعم-بلاده-لأوكرانيا-على-المدى-الطويل--1062822546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حوار
لقاء بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه ينتظر أن يعقد اجتماع غدا الثلاثاء، بخصوص الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي على مستوى المديرين السياسيين.
وقالت الخارجية في بيان اليوم الاثنين "سيعقد اجتماع الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي على مستوى المديرين السياسيين في 31 مايو 2022 في أنقرة".
أضاف البيان أنه خلال الاجتماعات بين الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية ومدير شؤون الاتحاد الأوروبي، السفير فاروق كايمكي ونائب الوزير السفير سادات أونال ووفد الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب الأمين العام إنريكي مورا والمدير العام لشؤون الجوار والتوسع بالإنابة من المفوضية الأوروبية، ماسيي بوبوفسكي، سيتماشى الجانبان مع منظور انضمام تركيا، وسيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.
وقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية) ، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد. ومع ذلك ، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارًا وتكرارًا بسبب الخلافات. تم الآن فتح 16 فصلا من أصل 35 فصلا من ملف المفاوضات.