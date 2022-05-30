https://arabic.sputniknews.com/20220530/لو-فقدت-السيطرة-على-فمك-ستغرق-مراكبتقرير-أمريكي-يندد-بتصريحات-بايدن-1062875118.html
"لو فقدت السيطرة على فمك ستغرق مراكب"..تقرير أمريكي يندد بتصريحات بايدن
"لو فقدت السيطرة على فمك ستغرق مراكب"..تقرير أمريكي يندد بتصريحات بايدن
وصف تقرير إعلامي أمريكي تصريحات الرئيس جو بايدن، أنها تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة في الوقت الذي يحاول فيه أفراد إدارته تدارك هذه التصريحات في كل مرة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T06:47+0000
2022-05-30T06:47+0000
2022-05-30T06:50+0000
جو بايدن
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التقرير الذي أثار تساؤلا حول الرئيس الأمريكي، قائلا : هل جو بايدن مجنون كالثعلب أم أنه مجنون؟وطرح مؤلف المقال الذي نشر في صحيفة "نيويورك بوست" هذا السؤال بعد تصريحات بايدن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية سترد عسكريا في حال غزو الصين لتايوان.مضيفا أن تصريح بايدن هذا في اليابان جاء بعد شهرين من زيارته لبولندا، حيث سبق وأن صرح هناك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايمكنه أن يبقى في السلطة، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.هذان التصريحان دفعا إدارة الرئيس إلى المسارعة في تبريرها، إلى درجة وصلت لإنكار ما قاله بوضوح، معلقين على تصريح بايدن حول تايوان، أن المقصود منه هو الإستمرار بتزويدها بأسلحة أمريكية، كذلك بالنسبة لتصريحه حول الرئيس الروسي أنه لم يكن يتحدث عن "تغير النظام" في روسيا.ووصف الكاتب أنه يحق للرؤساء التعبير عن مشاعرهم، لكن قد لايفترض أن يتم خلطها مع السياسات الرسمية.مضيفا أن الرئيسان الروسي والصيني عبرا عن مشاعرهما اتجاه تصريحات بايدن، بتدريبات عسكرية حلقت فيها قاذفات ذات قدات نووية فوق بحر اليابان بينما كان بايدن في طوكيو للقاء رؤوساء أستراليا والهند واليابان.وقال الكاتب أن الصين تعمل بشكل متسارع على توسيع مخزونها النووي محذرة الولايات المتحدة أنها ستدفع ثمنا باهظا في حال ساعدت تايوان عسكريا، مضيفا أن الصين وروسيا تشكلان تحالفا في وقت يقوم فيه بايدن بإستفزازه بشكل كبير.تتناقض عدوانية بايدن الأخيرة أيضا مع المواقف التي شغلها مؤخرا. على الرغم من تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، لم يفعل شيئا سوى الحديث حتى العملية العسكرية في فبراير. حتى في ذلك الوقت، كان راضيا عن فرض عقوبات "صفعة على المعصم"، خوفا من استفزاز بوتين بشكل علني.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-دعم-تايوان-بقوات-عسكرية-أمر-يقرره-بايدن-1062631924.html
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جو بايدن
"لو فقدت السيطرة على فمك ستغرق مراكب"..تقرير أمريكي يندد بتصريحات بايدن
06:47 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
وصف تقرير إعلامي أمريكي تصريحات الرئيس جو بايدن، أنها تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة في الوقت الذي يحاول فيه أفراد إدارته تدارك هذه التصريحات في كل مرة.
التقرير الذي أثار تساؤلا حول الرئيس الأمريكي، قائلا : هل جو بايدن مجنون كالثعلب أم أنه مجنون؟
وطرح مؤلف المقال الذي نشر في صحيفة
"نيويورك بوست" هذا السؤال بعد تصريحات بايدن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية سترد عسكريا في حال غزو الصين لتايوان.
مضيفا أن تصريح بايدن هذا في اليابان جاء بعد شهرين من زيارته لبولندا، حيث سبق وأن صرح هناك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايمكنه أن يبقى في السلطة، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.
هذان التصريحان دفعا إدارة الرئيس إلى المسارعة في تبريرها، إلى درجة وصلت لإنكار ما قاله بوضوح، معلقين على تصريح بايدن حول تايوان، أن المقصود منه هو الإستمرار بتزويدها بأسلحة أمريكية، كذلك بالنسبة لتصريحه حول الرئيس الروسي أنه لم يكن يتحدث عن "تغير النظام" في روسيا.
ووصف الكاتب أنه يحق للرؤساء التعبير عن مشاعرهم، لكن قد لايفترض أن يتم خلطها مع السياسات الرسمية.
مضيفا أن الرئيسان الروسي والصيني عبرا عن مشاعرهما اتجاه تصريحات بايدن، بتدريبات عسكرية حلقت فيها قاذفات ذات قدات نووية فوق بحر اليابان بينما كان بايدن في طوكيو للقاء رؤوساء أستراليا والهند واليابان.
وقال الكاتب أن الصين تعمل بشكل متسارع على توسيع مخزونها النووي محذرة الولايات المتحدة أنها ستدفع ثمنا باهظا في حال ساعدت تايوان عسكريا، مضيفا أن الصين وروسيا تشكلان تحالفا في وقت يقوم فيه بايدن بإستفزازه بشكل كبير.
وتابع الكاتب قائلا: "يجادل بعض المدافعين عن بايدن على أنه بهذه السياسة يخلق عن عمد "غموضا استراتيجيا"، من أجل جعل روسيا والصين في حال "تخمين" لما يمكن أن يحدث، لكن وبنفس الوقت بسبب إنحرافه عن النص بسبب تدهوره العقلي الذي لانجده في أي سلوك آخر، يجعل الفرصة متساوية، في الوقت الذي وصف فيه معارضوه تصريحاته بالعدائية".
تتناقض عدوانية بايدن الأخيرة أيضا مع المواقف التي شغلها مؤخرا. على الرغم من تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، لم يفعل شيئا سوى الحديث حتى العملية العسكرية في فبراير. حتى في ذلك الوقت، كان راضيا عن فرض عقوبات "صفعة على المعصم"، خوفا من استفزاز بوتين بشكل علني.