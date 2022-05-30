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https://arabic.sputniknews.com/20220530/ليبيا-تشكو-تصرفات-المبعوثة-الأممية-في-رسالة-إلى-أنطونيو-غوتيريش-1062898169.html
ليبيا تشكو "تصرفات" المبعوثة الأممية في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش
ليبيا تشكو "تصرفات" المبعوثة الأممية في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش
شكا رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بليبيا، الجيلاني عبد السلام أرحومة، المبعوثة الأممية إلى بلاده ستيفاني ويليامز، في رسالة وجهها إلى الأمين العام... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:09+0000
2022-05-30T14:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وجاء في رسالة أرحومة، التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها اليوم الاثنين: "في إطار الاختصاصات المناطة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد التصرفات الصادرة عن السيدة ستيفاني ويليامز، بصفتها المستشار السياسي لحضرتكم، وأحد الموظفين التابعين لكم، والتي تشكل إخلالا بمقتضى وظيفتها، وتجاوزا لاختصاصاتها الموكلة إليها".وقال أرحومة إن ويليامز، رفضت التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، دون "مراعاة" اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري، وفقا للوثائق الدستورية النافذة في الدولة.وأضاف أن الهيئة خاطبتها في أكثر من مناسبة بشأن طلب عقد لقاء، للتباحث والتشاور حول الآليات الممكنة لاستكمال مراحل العملية الدستورية، إلا أن الهيئة لم تتلق ردا حول ذلك في كل الأحوال، رغم أن ويليامز اجتمعت تقريبا بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية باستثناء الهيئة التأسيسية، بحسب رسالة أرحومة.واعتبر رئيس الهيئة أن ذلك يشكل اخلالا بمهام وظيفتها والتزاماتها الدولية، بصفتها موظفا دوليا يمارس دور الوساطة والمساعي الحميدة مع كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا دون تمييز أو استثناء، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للبند 1/2 من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.وأشارت الرسالة أيضا إلى أن ويليامز "رفضت" إشراك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أي حوارات، أو مؤتمرات، تعنى بمناقشة العملية الدستورية وآخرها الحوارات الجارية في القاهرة حول المسار الدستوري.وأضافت أنها عملت على "إطلاق تصريحات كانت دائما ما تصب في خانة محاولة تجاوز الاستحقاق الدستوري، ومعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من الشعب".
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا تشكو "تصرفات" المبعوثة الأممية في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش

14:09 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Maryam qadirahالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Maryam qadirah
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شكا رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بليبيا، الجيلاني عبد السلام أرحومة، المبعوثة الأممية إلى بلاده ستيفاني ويليامز، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجاء في رسالة أرحومة، التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها اليوم الاثنين: "في إطار الاختصاصات المناطة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد التصرفات الصادرة عن السيدة ستيفاني ويليامز، بصفتها المستشار السياسي لحضرتكم، وأحد الموظفين التابعين لكم، والتي تشكل إخلالا بمقتضى وظيفتها، وتجاوزا لاختصاصاتها الموكلة إليها".
وقال أرحومة إن ويليامز، رفضت التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، دون "مراعاة" اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري، وفقا للوثائق الدستورية النافذة في الدولة.
وأضاف أن الهيئة خاطبتها في أكثر من مناسبة بشأن طلب عقد لقاء، للتباحث والتشاور حول الآليات الممكنة لاستكمال مراحل العملية الدستورية، إلا أن الهيئة لم تتلق ردا حول ذلك في كل الأحوال، رغم أن ويليامز اجتمعت تقريبا بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية باستثناء الهيئة التأسيسية، بحسب رسالة أرحومة.
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واعتبر رئيس الهيئة أن ذلك يشكل اخلالا بمهام وظيفتها والتزاماتها الدولية، بصفتها موظفا دوليا يمارس دور الوساطة والمساعي الحميدة مع كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا دون تمييز أو استثناء، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للبند 1/2 من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة أيضا إلى أن ويليامز "رفضت" إشراك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أي حوارات، أو مؤتمرات، تعنى بمناقشة العملية الدستورية وآخرها الحوارات الجارية في القاهرة حول المسار الدستوري.
وأضافت أنها عملت على "إطلاق تصريحات كانت دائما ما تصب في خانة محاولة تجاوز الاستحقاق الدستوري، ومعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من الشعب".
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