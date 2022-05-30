عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مارفل-تزيح-الستار-عن-أول-بطلة-خارقة-مسلمة-1062901615.html
‏"مارفل" تزيح الستار عن أول بطلة خارقة مسلمة
‏"مارفل" تزيح الستار عن أول بطلة خارقة مسلمة
تقترب شركة "مارفل" الأمريكية للقصص المصورة من طرح مسلسل تلفزيوني جديد يضم أول بطلة ‏خارقة مسلمة، ويحمل اسم "ميس مارفل".‏ 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:39+0000
2022-05-30T15:54+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1050191758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a063b66b66ae988d499272b7cb00f48.jpg
واختارت "مارفل" الفتاة الباكستانية، إيمان فيلاني، ذات الـ19 عاما، لتجسيد بطلة المسلسل الرئيسية "كامالا خان"، والتي كانت من كبار المعجبين بالشخصية وتقتني مجلاتها، لكنها لم تكن تدرك أن القدر سيمنحها في يوم ما فرصة تجسيدها من الورق إلى الشاشة، في أول تجربة تمثيلية لها.وتدور أحداث مسلسل "ميس مارفل" حول الفتاة المراهقة المسلمة، كامالا خان، التي هي من المعجبين بالأبطال الخارقين، وتمتلك خيالا خصبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطلة الخارقة "كابتن مارفل"، لكنها تشعر أنها لا تشهر بالتوافق مع المدرسة وأحيانا في منزلها، حتى تحصل على قوة خارقة مثل الأبطال الذين دائما ما تتطلع إليهم.وتعتقد إيمان فيلاني في تصريحات لصحيفة "آراب نيوز" السعودية أنه "من الرائع وجود الكثير من أوجه التشابه بينها وبين كمالا خان، موضحة أن كلتيهما خاضت نفس رحلة اكتشاف الذات، وتعرفهما على عائلاتهما وتراثهما مع تقدّم أحداث المسلسل، والآن لا يمكنها أن تكون أكثر فخرا لكونها مسلمة وباكستانية"، بحسب قولها.وتعترف فيلاني أنه في بداية تصوير مسلسل "ميس مارفل" لم تكن تملك أدنى خبرة بشأن الوقوف أمام الكاميرا، لولا مساعدة مديرة فريق "مارفل"، سارة فين، لها، التي كانت تدعمها طوال الوقت.وتدرك إيمان فيلاني جيدا أن "وضع حجر الأساس كأول بطل خارق مسلم في عالم "مارفل" يعني أنها ستظل مرتبطة بهذه العبارة مدى الحياة، لكنها ذكية بما يكفي لعدم السماح لها بتحديدها"، بحسب قولها.وأوضحت: "إنه لشرف وامتياز أن تثق "مارفل" فيَّ لإعادة إحدى شخصياتها إلى الحياة، لكنني لا أذهب إلى العمل كل يوم وأقول لنفسي أنا أول بطلة خارقة مسلم، فبهذه الطريقة لن أتمكن من إنجاز أي شيء".وسيعرض مسلسل "ميس مارفل" على منصة "ديزني بلس" في الشرق الأوسط ابتداء من 8 يونيو/ حزيران المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1050191758_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b4623466b9c4170721fd6247806d334.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

‏"مارفل" تزيح الستار عن أول بطلة خارقة مسلمة

15:39 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 30.05.2022)
© AFP 2022 / ROBYN BECKاستوديوهات "مارفل" الأمريكية
استوديوهات مارفل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
استوديوهات "مارفل" الأمريكية
© AFP 2022 / ROBYN BECK
تابعنا عبرTelegram
تقترب شركة "مارفل" الأمريكية للقصص المصورة من طرح مسلسل تلفزيوني جديد يضم أول بطلة ‏خارقة مسلمة، ويحمل اسم "ميس مارفل".‏
واختارت "مارفل" الفتاة الباكستانية، إيمان فيلاني، ذات الـ19 عاما، لتجسيد بطلة المسلسل الرئيسية "كامالا خان"، والتي كانت من كبار المعجبين بالشخصية وتقتني مجلاتها، لكنها لم تكن تدرك أن القدر سيمنحها في يوم ما فرصة تجسيدها من الورق إلى الشاشة، في أول تجربة تمثيلية لها.
وتدور أحداث مسلسل "ميس مارفل" حول الفتاة المراهقة المسلمة، كامالا خان، التي هي من المعجبين بالأبطال الخارقين، وتمتلك خيالا خصبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطلة الخارقة "كابتن مارفل"، لكنها تشعر أنها لا تشهر بالتوافق مع المدرسة وأحيانا في منزلها، حتى تحصل على قوة خارقة مثل الأبطال الذين دائما ما تتطلع إليهم.
وتعتقد إيمان فيلاني في تصريحات لصحيفة "آراب نيوز" السعودية أنه "من الرائع وجود الكثير من أوجه التشابه بينها وبين كمالا خان، موضحة أن كلتيهما خاضت نفس رحلة اكتشاف الذات، وتعرفهما على عائلاتهما وتراثهما مع تقدّم أحداث المسلسل، والآن لا يمكنها أن تكون أكثر فخرا لكونها مسلمة وباكستانية"، بحسب قولها.
وتعترف فيلاني أنه في بداية تصوير مسلسل "ميس مارفل" لم تكن تملك أدنى خبرة بشأن الوقوف أمام الكاميرا، لولا مساعدة مديرة فريق "مارفل"، سارة فين، لها، التي كانت تدعمها طوال الوقت.
وتدرك إيمان فيلاني جيدا أن "وضع حجر الأساس كأول بطل خارق مسلم في عالم "مارفل" يعني أنها ستظل مرتبطة بهذه العبارة مدى الحياة، لكنها ذكية بما يكفي لعدم السماح لها بتحديدها"، بحسب قولها.
وأوضحت: "إنه لشرف وامتياز أن تثق "مارفل" فيَّ لإعادة إحدى شخصياتها إلى الحياة، لكنني لا أذهب إلى العمل كل يوم وأقول لنفسي أنا أول بطلة خارقة مسلم، فبهذه الطريقة لن أتمكن من إنجاز أي شيء".
وسيعرض مسلسل "ميس مارفل" على منصة "ديزني بلس" في الشرق الأوسط ابتداء من 8 يونيو/ حزيران المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала