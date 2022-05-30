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مباحثات سعودية قطرية لتطوير العلاقات الثنائية
مباحثات سعودية قطرية لتطوير العلاقات الثنائية
أجرى مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير خارجية السعودية وليد الخريجي، بشأن مستجدات القضايا العربية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:22+0000
2022-05-30T11:22+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
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وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن المباحثات جرت خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وأوضح البيان، أنه اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة أحدث مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، إنهاء، خلافا نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.ومنذ إعلان المصالحة تبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/ملك-السعودية-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-أمير-دولة-قطر-1061767838.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم

مباحثات سعودية قطرية لتطوير العلاقات الثنائية

11:22 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Uncreditedالعاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Uncredited
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أجرى مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير خارجية السعودية وليد الخريجي، بشأن مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن المباحثات جرت خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
ملك السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر
30 أبريل, 19:03 GMT
وأوضح البيان، أنه اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة أحدث مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، إنهاء، خلافا نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.
ومنذ إعلان المصالحة تبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
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