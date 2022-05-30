https://arabic.sputniknews.com/20220530/مباحثات-سعودية-قطرية-لتطوير-العلاقات-الثنائية-1062888578.html
مباحثات سعودية قطرية لتطوير العلاقات الثنائية
مباحثات سعودية قطرية لتطوير العلاقات الثنائية
أجرى مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير خارجية السعودية وليد الخريجي، بشأن مستجدات القضايا العربية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:22+0000
2022-05-30T11:22+0000
2022-05-30T11:22+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102608/80/1026088032_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9a9b500fa8e39bfc2daafeec95941e1b.jpg
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن المباحثات جرت خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وأوضح البيان، أنه اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة أحدث مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، إنهاء، خلافا نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.ومنذ إعلان المصالحة تبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/ملك-السعودية-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-أمير-دولة-قطر-1061767838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102608/80/1026088032_271:0:2000:1297_1920x0_80_0_0_8af0acb02e9f2e125ea9b57b229287bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم
مباحثات سعودية قطرية لتطوير العلاقات الثنائية
تابعنا عبر
أجرى مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير خارجية السعودية وليد الخريجي، بشأن مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن المباحثات جرت خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
وأوضح البيان، أنه اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة أحدث مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، إنهاء، خلافا نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.
ومنذ إعلان المصالحة تبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.