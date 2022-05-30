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https://arabic.sputniknews.com/20220530/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الموسم-من-رابطة-اللاعبين-المحترفين-1062890632.html
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين
أضاف النجم المصري ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، لقبا جديدا إلى رصيده الشخصي، بعد أن فاز، اليوم الإثنين، بجائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:58+0000
2022-05-30T11:58+0000
رياضة
مجتمع
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واحتفى نادي ليفربول باللقب الجديد الذي أحرزه صلاح، حيث نشر صورة للفرعون أرفقها بتعليق قال فيه: "الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة".وتابع ليفربول في منشوره عبر فيسبوك: "تهانينا للاعبنا محمد صلاح لحصوله على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير".وفي وقت سابق، حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.
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رياضة, مجتمع

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين

11:58 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمحمد صلاح يحتفل بجائزتيه "الحذاء الذهبي" و"صانع ألعاب العام" في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
محمد صلاح يحتفل بجائزتيه الحذاء الذهبي وصانع ألعاب العام في ختام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أضاف النجم المصري ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، لقبا جديدا إلى رصيده الشخصي، بعد أن فاز، اليوم الإثنين، بجائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
واحتفى نادي ليفربول باللقب الجديد الذي أحرزه صلاح، حيث نشر صورة للفرعون أرفقها بتعليق قال فيه: "الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة".
وتابع ليفربول في منشوره عبر فيسبوك: "تهانينا للاعبنا محمد صلاح لحصوله على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير".
وفي وقت سابق، حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، وذلك عن هدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.
وذهبت جائزتا أفضل هدف ولاعب الموسم لصلاح بعد ساعات من خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 السبت الماضي في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.
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