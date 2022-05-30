عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مدفيديف-يصف-قرار-بايدن-عدم-توريد-صواريخ-لكييف-قادرة-على-ضرب-المدن-الروسية-بـالعقلاني-1062898652.html
مدفيديف يصف قرار بايدن عدم توريد صواريخ لكييف قادرة على ضرب المدن الروسية بـ"العقلاني"
مدفيديف يصف قرار بايدن عدم توريد صواريخ لكييف قادرة على ضرب المدن الروسية بـ"العقلاني"
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم توريد منظومات صواريخ لكييف لها القدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:14+0000
2022-05-30T14:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "أعلن بايدن أن الولايات المتحدة لن تقوم بتوريد منظومات صواريخ لأوكرانيا، ذات قدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية. قرار معقول. وإلا لنفذت القوات المسلحة الروسية تهديدها بتوجيه ضربات لمراكز اتخاذ تلك القرارات الإجرامية في حالة وقوع هجوم على مدننا. البعض منها (من هذه المراكز) ليس في كييف إطلاقا...".وبحسب الوكالة، فإن بيان رئيس الدولة جاء على خلفية تقارير عن شحنة مرتقبة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية إلى أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مدفيديف يصف قرار بايدن عدم توريد صواريخ لكييف قادرة على ضرب المدن الروسية بـ"العقلاني"

14:14 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم توريد منظومات صواريخ لكييف لها القدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية بالقرار "العقلاني"، مشيرا إلى أن موسكو في تلك الحالة كانت لتوجه ضربات لمراكز اتخاذ تلك القرارات.
وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "أعلن بايدن أن الولايات المتحدة لن تقوم بتوريد منظومات صواريخ لأوكرانيا، ذات قدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية. قرار معقول. وإلا لنفذت القوات المسلحة الروسية تهديدها بتوجيه ضربات لمراكز اتخاذ تلك القرارات الإجرامية في حالة وقوع هجوم على مدننا. البعض منها (من هذه المراكز) ليس في كييف إطلاقا...".
في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن قرارا بعدم تزويد كييف بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب الأراضي الروسية.
وبحسب الوكالة، فإن بيان رئيس الدولة جاء على خلفية تقارير عن شحنة مرتقبة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية إلى أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала