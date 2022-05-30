https://arabic.sputniknews.com/20220530/مدفيديف-يصف-قرار-بايدن-عدم-توريد-صواريخ-لكييف-قادرة-على-ضرب-المدن-الروسية-بـالعقلاني-1062898652.html
مدفيديف يصف قرار بايدن عدم توريد صواريخ لكييف قادرة على ضرب المدن الروسية بـ"العقلاني"
مدفيديف يصف قرار بايدن عدم توريد صواريخ لكييف قادرة على ضرب المدن الروسية بـ"العقلاني"
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم توريد منظومات صواريخ لكييف لها القدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:14+0000
2022-05-30T14:14+0000
2022-05-30T14:14+0000
روسيا
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وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "أعلن بايدن أن الولايات المتحدة لن تقوم بتوريد منظومات صواريخ لأوكرانيا، ذات قدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية. قرار معقول. وإلا لنفذت القوات المسلحة الروسية تهديدها بتوجيه ضربات لمراكز اتخاذ تلك القرارات الإجرامية في حالة وقوع هجوم على مدننا. البعض منها (من هذه المراكز) ليس في كييف إطلاقا...".وبحسب الوكالة، فإن بيان رئيس الدولة جاء على خلفية تقارير عن شحنة مرتقبة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية إلى أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفيديف يصف قرار بايدن عدم توريد صواريخ لكييف قادرة على ضرب المدن الروسية بـ"العقلاني"
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم توريد منظومات صواريخ لكييف لها القدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية بالقرار "العقلاني"، مشيرا إلى أن موسكو في تلك الحالة كانت لتوجه ضربات لمراكز اتخاذ تلك القرارات.
وكتب مدفيديف على تطبيق تليغرام: "أعلن بايدن أن الولايات المتحدة لن تقوم بتوريد منظومات صواريخ لأوكرانيا، ذات قدرة على توجيه ضربات للأراضي الروسية. قرار معقول. وإلا لنفذت القوات المسلحة الروسية تهديدها بتوجيه ضربات لمراكز اتخاذ تلك القرارات الإجرامية في حالة وقوع هجوم على مدننا. البعض منها (من هذه المراكز) ليس في كييف إطلاقا...".
في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن قرارا بعدم تزويد كييف بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب الأراضي الروسية.
وبحسب الوكالة
، فإن بيان رئيس الدولة جاء على خلفية تقارير عن شحنة مرتقبة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية إلى أوكرانيا.