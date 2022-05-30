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https://arabic.sputniknews.com/20220530/مرشح-اليسار-في-كولومبيا-يفوز-بنتائج-الدورة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1062872669.html
مرشح اليسار في كولومبيا يفوز بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
مرشح اليسار في كولومبيا يفوز بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
أعلنت السلطات الانتخابية في كولومبيا، فوز المرشح اليساري غوستافو بترو بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بفارق كبير الأحد، عن منافسه المستقل... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T01:03+0000
2022-05-30T01:03+0000
كولومبيا
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بوينس إيرس - سبوتنيك. وبعد فرز 91.66 من الأصوات، حصل بترو الذي يقود ائتلافا يساريا "الميثاق التاريخي" على 40.44٪ من الأصوات، مقارنة مع 27.99٪ لمنافسه المستقل رودولفو هيرنانديز، بينما حصل المرشح اليميني فيديريكو جوتيريز على 23.95 ٪ من الأصوات.وبدأت كولومبيا أمس الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتم استدعاء أكثر من 39 مليون كولومبى إلى صناديق الاقتراع.وينصّ القانون الكولومبي على إجراء دورة أولى من الانتخابات الرئاسية، وفي حال فوز أحد المرشحين بنسبة 50 في المائة يُصبح رئيساً، أما في حال لم يتجاوز أي مرشح حاجز الـ50 في المائة، فتُجرى دورة ثانية، مقررة في 19 يونيو/ حزيران المقبل.
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مرشح اليسار في كولومبيا يفوز بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

01:03 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoانتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أعلنت السلطات الانتخابية في كولومبيا، فوز المرشح اليساري غوستافو بترو بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بفارق كبير الأحد، عن منافسه المستقل رودولفو هيرنانديز، ليتواجه الاثنان في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 يونيو/ حزيران المقبل.
بوينس إيرس - سبوتنيك. وبعد فرز 91.66 من الأصوات، حصل بترو الذي يقود ائتلافا يساريا "الميثاق التاريخي" على 40.44٪ من الأصوات، مقارنة مع 27.99٪ لمنافسه المستقل رودولفو هيرنانديز، بينما حصل المرشح اليميني فيديريكو جوتيريز على 23.95 ٪ من الأصوات.
وبدأت كولومبيا أمس الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتم استدعاء أكثر من 39 مليون كولومبى إلى صناديق الاقتراع.
وينصّ القانون الكولومبي على إجراء دورة أولى من الانتخابات الرئاسية، وفي حال فوز أحد المرشحين بنسبة 50 في المائة يُصبح رئيساً، أما في حال لم يتجاوز أي مرشح حاجز الـ50 في المائة، فتُجرى دورة ثانية، مقررة في 19 يونيو/ حزيران المقبل.
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