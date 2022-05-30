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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220530/مزارعون-أوكرانيون-يصدرون-القمح-إلى-روسيا-1062878063.html
مزارعون أوكرانيون يصدرون القمح إلى روسيا
مزارعون أوكرانيون يصدرون القمح إلى روسيا
أعلن مسؤول السلطة المحلية بدء تصدير القمح وغيره من الحبوب المخزّنة في مقاطعة خيرسون الأوكرانية إلى روسيا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T07:50+0000
2022-05-30T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك"، إنهم بدأوا يبيعون الغلال المخزّنة، منتظرين الغلال الجديدة، إذ يبدأ موسم الحصاد الجديد في 20 يونيو/حزيران.وأكد أنهم يبيعون الغلال المخزّنة إلى روسيا.وقد خرجت مقاطعة خيرسون عن نطاق سيطرة حكومة كييف بمساعدة القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان في جنوب شرق أوكرانيا يتعرضون لهجمات من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مزارعون أوكرانيون يصدرون القمح إلى روسيا

07:50 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Илья Наймушин
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أعلن مسؤول السلطة المحلية بدء تصدير القمح وغيره من الحبوب المخزّنة في مقاطعة خيرسون الأوكرانية إلى روسيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك"، إنهم بدأوا يبيعون الغلال المخزّنة، منتظرين الغلال الجديدة، إذ يبدأ موسم الحصاد الجديد في 20 يونيو/حزيران.
وأكد أنهم يبيعون الغلال المخزّنة إلى روسيا.
وقد خرجت مقاطعة خيرسون عن نطاق سيطرة حكومة كييف بمساعدة القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان في جنوب شرق أوكرانيا يتعرضون لهجمات من قبل قوات نظام كييف منذ عام 2014.
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Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:56 GMT
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