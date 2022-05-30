https://arabic.sputniknews.com/20220530/مصرع-4-أشخاص-في-تحطم-طائرة-بكرواتيا-1062891038.html
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بكرواتيا
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بكرواتيا
أعلنت السلطات في كرواتيا، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة صغيرة اختفت في وقت سابق، ومقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:08+0000
2022-05-30T12:08+0000
2022-05-30T12:08+0000
أخبار كرواتيا
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وقال دامير تروت رئيس الحماية المدنية، إن فرق البحث عثرت على طائرة "سيسنا 182" بالقرب من بروكاناك في وسط كرواتيا، موضحا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأوضح تروت أنه: "بمجرد أن شوهدت الطائرة من أعلى (بطائرة دون طيار)، توجهت عمليات البحث إلى مكان الحادث، ولسوء الحظ تم التأكد من وفاة جميع الركاب''.ولم يكشف تروت عن جنسيات ضحايا الحادث، لكن تلفزيون "إتش أر تي" الحكومي ذكر أنها كانت تقل مواطنا سويسريا وألمانيين اثنين ومواطنا كرواتيا.وفقدت الطائرة يوم الأحد بعد إقلاعها من ميناء سبليت على البحر الأدرياتيكي باتجاه ألمانيا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطقس في المنطقة كان سيئا وأن الطيار أرسل نداء استغاثة قبل تحطم الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/روسيا-تطور-نظاما-محليا-لتجنب-التصادم-الجوي-لجميع-أنواع-الطائرات--1062873380.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كرواتيا
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بكرواتيا
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أعلنت السلطات في كرواتيا، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة صغيرة اختفت في وقت سابق، ومقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.
وقال دامير تروت رئيس الحماية المدنية، إن فرق البحث عثرت على طائرة "سيسنا 182" بالقرب من بروكاناك في وسط كرواتيا، موضحا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وأوضح تروت أنه: "بمجرد أن شوهدت الطائرة من أعلى (بطائرة دون طيار)، توجهت عمليات البحث إلى مكان الحادث
، ولسوء الحظ تم التأكد من وفاة جميع الركاب''.
ولم يكشف تروت عن جنسيات ضحايا الحادث، لكن تلفزيون "إتش أر تي" الحكومي ذكر أنها كانت تقل مواطنا سويسريا وألمانيين اثنين ومواطنا كرواتيا.
وفقدت الطائرة يوم الأحد بعد إقلاعها من ميناء سبليت على البحر الأدرياتيكي باتجاه ألمانيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطقس في المنطقة كان سيئا وأن الطيار أرسل نداء استغاثة قبل تحطم الطائرة.