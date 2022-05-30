عربي
بايدن يستبعد إرسال الولايات المتحدة لصواريخ "قادرة أن تطال الأراضي الروسية"
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مصرع-4-أشخاص-في-تحطم-طائرة-بكرواتيا-1062891038.html
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بكرواتيا
مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بكرواتيا
أعلنت السلطات في كرواتيا، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة صغيرة اختفت في وقت سابق، ومقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:08+0000
2022-05-30T12:08+0000
أخبار كرواتيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059108624_0:73:983:626_1920x0_80_0_0_f7d2d522ec47f11ebd1244798dda4122.jpg
وقال دامير تروت رئيس الحماية المدنية، إن فرق البحث عثرت على طائرة "سيسنا 182" بالقرب من بروكاناك في وسط كرواتيا، موضحا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأوضح تروت أنه: "بمجرد أن شوهدت الطائرة من أعلى (بطائرة دون طيار)، توجهت عمليات البحث إلى مكان الحادث، ولسوء الحظ تم التأكد من وفاة جميع الركاب''.ولم يكشف تروت عن جنسيات ضحايا الحادث، لكن تلفزيون "إتش أر تي" الحكومي ذكر أنها كانت تقل مواطنا سويسريا وألمانيين اثنين ومواطنا كرواتيا.وفقدت الطائرة يوم الأحد بعد إقلاعها من ميناء سبليت على البحر الأدرياتيكي باتجاه ألمانيا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطقس في المنطقة كان سيئا وأن الطيار أرسل نداء استغاثة قبل تحطم الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/روسيا-تطور-نظاما-محليا-لتجنب-التصادم-الجوي-لجميع-أنواع-الطائرات--1062873380.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059108624_27:0:956:697_1920x0_80_0_0_f1c4b422398f7d57e656ac0be2cef9cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كرواتيا

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بكرواتيا

12:08 GMT 30.05.2022
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICEيعمل عمال الإنقاذ في موقع تحطم طائرة أنتونوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية، تم إسقاطها في منطقة كييف، أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
يعمل عمال الإنقاذ في موقع تحطم طائرة أنتونوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية، تم إسقاطها في منطقة كييف، أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات في كرواتيا، اليوم الاثنين، العثور على حطام طائرة صغيرة اختفت في وقت سابق، ومقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.
وقال دامير تروت رئيس الحماية المدنية، إن فرق البحث عثرت على طائرة "سيسنا 182" بالقرب من بروكاناك في وسط كرواتيا، موضحا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وصول أول طائرة روسية لمطار شرم الشيخ، القاهرة، 9 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
روسيا تطور نظاما محليا لتجنب التصادم الجوي لجميع أنواع الطائرات
03:22 GMT
وأوضح تروت أنه: "بمجرد أن شوهدت الطائرة من أعلى (بطائرة دون طيار)، توجهت عمليات البحث إلى مكان الحادث، ولسوء الحظ تم التأكد من وفاة جميع الركاب''.
ولم يكشف تروت عن جنسيات ضحايا الحادث، لكن تلفزيون "إتش أر تي" الحكومي ذكر أنها كانت تقل مواطنا سويسريا وألمانيين اثنين ومواطنا كرواتيا.
وفقدت الطائرة يوم الأحد بعد إقلاعها من ميناء سبليت على البحر الأدرياتيكي باتجاه ألمانيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطقس في المنطقة كان سيئا وأن الطيار أرسل نداء استغاثة قبل تحطم الطائرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала