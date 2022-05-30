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مصر تكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة‬... صور
مصر تكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة‬... صور
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة "البوباسطيون" بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:24+0000
2022-05-30T11:25+0000
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وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثالا من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور.وتضم الخبيئة كذلك مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب دون رأس غاية في الدقة والجمال.وأضاف وزيري أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من 250 تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر، حوالى 500 ق.م، مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.ولفت المسؤول المصري إلى أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.جاء ضمن الاكتشاف ذاته تمثالان خشبيان ملونان بوجه مذهب، في حالة جيدة من الحفظ، للإلاهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الأساور، العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.يذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد بدأت عملها بالموقع منذ عام 2018 حيث نجحت في الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة "واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية وموياوات لحيوانات.يضاف إلى إنجازات البعثة نجاحها في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و20 صندوقا خشبيا للإله حورس.وصنفت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology magazine" هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار.
https://arabic.sputniknews.com/20210222/مصر-الكشف-عن-كنز-في-قلب-منطقة-سقارة-على-عمق-30-مترا-1048180370.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مصر تكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة‬... صور

11:24 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 30.05.2022)
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الاثنين، نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة "البوباسطيون" بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.
وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثالا من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور.
وتضم الخبيئة كذلك مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب دون رأس غاية في الدقة والجمال.
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabأول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
1/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
2/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
3/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
4/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
5/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
6/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
7/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
8/8
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية في سقارة
وأضاف وزيري أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من 250 تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر، حوالى 500 ق.م، مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.
ولفت المسؤول المصري إلى أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.
جاء ضمن الاكتشاف ذاته تمثالان خشبيان ملونان بوجه مذهب، في حالة جيدة من الحفظ، للإلاهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الأساور، العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.
اكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2021
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يذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد بدأت عملها بالموقع منذ عام 2018 حيث نجحت في الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة "واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية وموياوات لحيوانات.
يضاف إلى إنجازات البعثة نجاحها في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و20 صندوقا خشبيا للإله حورس.
وصنفت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology magazine" هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار.
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