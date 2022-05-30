https://arabic.sputniknews.com/20220530/مصر-تكليف-من-السيسي-بشأن-الدواء-1062893503.html
مصر... تكليف من السيسي بشأن الدواء
مصر... تكليف من السيسي بشأن الدواء
كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، الدكتور عوض تاج الدين، اليوم الاثنين، عن إصدار تكليف رئاسي بشأن الدواء في البلاد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:56+0000
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وقال تاج الدين في كلمة بمؤتمر توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي "جبتو فارما" و"روش" العالمية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف بالسعي لتوطين صناعة الدواء في مصر، وفقا لموقع "مصراوي".وبيّن أنه على مدار سنوات، حاولت مصر توطين صناعة الدواء، وأسست أول مصنع لها في عام 1936، وعقب ذلك جرى إنشاء العديد من مصانع الأدوية، وكان الهدف الرئيسي هو توطين لصناعة الدواء.وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر أن بلاده قادرة على توطين تلك الصناعة الحيوية، لافتا إلى أن "مدينة الدواء المصرية بدأت في التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق هذا الحلم".وفيما أشار الدكتور عوض تاج الدين إلى "أن هناك بلاد كانت توزع البارستيمول بالقرص"، فقد أكد على عدم نقص أي دواء في مصر خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مستشار-السيسي--للصحة-احتمالية-تحول-جدري-القرود-لوباء-قائمة-1062568013.html
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مصر... تكليف من السيسي بشأن الدواء
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كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، الدكتور عوض تاج الدين، اليوم الاثنين، عن إصدار تكليف رئاسي بشأن الدواء في البلاد.
وقال تاج الدين في كلمة بمؤتمر توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي "جبتو فارما" و"روش" العالمية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف بالسعي لتوطين صناعة الدواء في مصر، وفقا لموقع "مصراوي"
.
وبيّن أنه على مدار سنوات، حاولت مصر توطين صناعة الدواء، وأسست أول مصنع لها في عام 1936، وعقب ذلك جرى إنشاء العديد من مصانع الأدوية، وكان الهدف الرئيسي هو توطين لصناعة الدواء.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر أن بلاده قادرة على توطين تلك الصناعة الحيوية، لافتا إلى أن "مدينة الدواء
المصرية بدأت في التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق هذا الحلم".
وفيما أشار الدكتور عوض تاج الدين إلى "أن هناك بلاد كانت توزع البارستيمول بالقرص"، فقد أكد على عدم نقص أي دواء في مصر خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.