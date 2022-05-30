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مصر... تكليف من السيسي بشأن الدواء
مصر... تكليف من السيسي بشأن الدواء
كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، الدكتور عوض تاج الدين، اليوم الاثنين، عن ‏إصدار تكليف رئاسي بشأن الدواء في البلاد.‏ 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:56+0000
2022-05-30T12:56+0000
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وقال تاج الدين في كلمة بمؤتمر توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي "جبتو فارما" و"روش" العالمية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف بالسعي لتوطين صناعة الدواء في مصر، وفقا لموقع "مصراوي".وبيّن أنه على مدار سنوات، حاولت مصر توطين صناعة الدواء، وأسست أول مصنع لها في عام 1936، وعقب ذلك جرى إنشاء العديد من مصانع الأدوية، وكان الهدف الرئيسي هو توطين لصناعة الدواء.وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر أن بلاده قادرة على توطين تلك الصناعة الحيوية، لافتا إلى أن "مدينة الدواء المصرية بدأت في التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق هذا الحلم".وفيما أشار الدكتور عوض تاج الدين إلى "أن هناك بلاد كانت توزع البارستيمول بالقرص"، فقد أكد على عدم نقص أي دواء في مصر خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/مستشار-السيسي--للصحة-احتمالية-تحول-جدري-القرود-لوباء-قائمة-1062568013.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر... تكليف من السيسي بشأن الدواء

12:56 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
نهر النيل ـ مصر
© Sputnik . Ashraf Kamal
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كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر، الدكتور عوض تاج الدين، اليوم الاثنين، عن ‏إصدار تكليف رئاسي بشأن الدواء في البلاد.‏
وقال تاج الدين في كلمة بمؤتمر توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي "جبتو فارما" و"روش" العالمية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف بالسعي لتوطين صناعة الدواء في مصر، وفقا لموقع "مصراوي".
وبيّن أنه على مدار سنوات، حاولت مصر توطين صناعة الدواء، وأسست أول مصنع لها في عام 1936، وعقب ذلك جرى إنشاء العديد من مصانع الأدوية، وكان الهدف الرئيسي هو توطين لصناعة الدواء.
امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 8 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
مستشار السيسي للصحة: احتمالية تحول جدري القرود لوباء قائمة
22 مايو, 20:32 GMT
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في مصر أن بلاده قادرة على توطين تلك الصناعة الحيوية، لافتا إلى أن "مدينة الدواء المصرية بدأت في التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق هذا الحلم".
وفيما أشار الدكتور عوض تاج الدين إلى "أن هناك بلاد كانت توزع البارستيمول بالقرص"، فقد أكد على عدم نقص أي دواء في مصر خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
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