https://arabic.sputniknews.com/20220530/مصر-قرار-جديد-بشأن-شهادات-استثمار-الـ18-1062901459.html
مصر.. قرار جديد بشأن شهادات استثمار الـ18%
مصر.. قرار جديد بشأن شهادات استثمار الـ18%
قررت إدارة بنكي الأهلي ومصر، إيقاف طرح شهادات استثمار الـ 18%، والتي كان قد أعلن عنها في مارس/ آذار الماضي، عقب قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:38+0000
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مصر
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وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن قرار إيقاف الشهادات مرتفعة الفائدة اتخذ "بعد تحقيق المستهدف منها لدى بنكى الأهلي المصري، ومصر".ونقل موقع "القاهرة 24"، المصري عن مصادر قولها إن "شهادات الـ 18% كانت مؤقتة بسبب موجة التضخم العالمية خلال الفترة الماضية، وأن إصدارها كان لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار، فى السوق المحلي".وأكد المصدر بحسب الموقع ذاته أن "الشهادات حققت المرجو منها ودفعت لدخول سيولة كبيرة فى القطاع المصرفي سواء فى البنك الأهلي أو بنك مصر".وحققت مبيعات شهادة الـ18% مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 750 مليار جنيه، وذلك حتى اليوم 30 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/رفع-سعر-الفائدة-في-مصر-وطرح-شهادات-ادخار-بعائد-18--1060276198.html
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مصر.. قرار جديد بشأن شهادات استثمار الـ18%
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قررت إدارة بنكي الأهلي ومصر، إيقاف طرح شهادات استثمار الـ 18%، والتي كان قد أعلن عنها في مارس/ آذار الماضي، عقب قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي لإعلان رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 18%.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم
"، إن قرار إيقاف الشهادات مرتفعة الفائدة اتخذ "بعد تحقيق المستهدف منها لدى بنكى الأهلي المصري، ومصر".
ونقل موقع "القاهرة 24"
، المصري عن مصادر قولها إن "شهادات الـ 18% كانت مؤقتة بسبب موجة التضخم العالمية خلال الفترة الماضية، وأن إصدارها كان لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار، فى السوق المحلي".
وأكد المصدر بحسب الموقع ذاته أن "الشهادات حققت المرجو منها ودفعت لدخول سيولة كبيرة فى القطاع المصرفي سواء فى البنك الأهلي أو بنك مصر".
وحققت مبيعات شهادة الـ18% مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 750 مليار جنيه، وذلك حتى اليوم 30 مايو/أيار.