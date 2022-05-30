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مصر.. قرار جديد بشأن شهادات استثمار الـ18%
مصر.. قرار جديد بشأن شهادات استثمار الـ18%
قررت إدارة بنكي الأهلي ومصر، إيقاف طرح شهادات استثمار الـ 18%، والتي كان قد أعلن عنها في مارس/ آذار الماضي، عقب قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:38+0000
2022-05-30T15:38+0000
مصر
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وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن قرار إيقاف الشهادات مرتفعة الفائدة اتخذ "بعد تحقيق المستهدف منها لدى بنكى الأهلي المصري، ومصر".ونقل موقع "القاهرة 24"، المصري عن مصادر قولها إن "شهادات الـ 18% كانت مؤقتة بسبب موجة التضخم العالمية خلال الفترة الماضية، وأن إصدارها كان لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار، فى السوق المحلي".وأكد المصدر بحسب الموقع ذاته أن "الشهادات حققت المرجو منها ودفعت لدخول سيولة كبيرة فى القطاع المصرفي سواء فى البنك الأهلي أو بنك مصر".وحققت مبيعات شهادة الـ18% مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 750 مليار جنيه، وذلك حتى اليوم 30 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/رفع-سعر-الفائدة-في-مصر-وطرح-شهادات-ادخار-بعائد-18--1060276198.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر.. قرار جديد بشأن شهادات استثمار الـ18%

15:38 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قررت إدارة بنكي الأهلي ومصر، إيقاف طرح شهادات استثمار الـ 18%، والتي كان قد أعلن عنها في مارس/ آذار الماضي، عقب قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي لإعلان رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 18%.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن قرار إيقاف الشهادات مرتفعة الفائدة اتخذ "بعد تحقيق المستهدف منها لدى بنكى الأهلي المصري، ومصر".
ونقل موقع "القاهرة 24"، المصري عن مصادر قولها إن "شهادات الـ 18% كانت مؤقتة بسبب موجة التضخم العالمية خلال الفترة الماضية، وأن إصدارها كان لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار، فى السوق المحلي".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
رفع سعر الفائدة في مصر... وطرح شهادات ادخار بعائد 18 %
21 مارس, 16:53 GMT
وأكد المصدر بحسب الموقع ذاته أن "الشهادات حققت المرجو منها ودفعت لدخول سيولة كبيرة فى القطاع المصرفي سواء فى البنك الأهلي أو بنك مصر".
وحققت مبيعات شهادة الـ18% مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 750 مليار جنيه، وذلك حتى اليوم 30 مايو/أيار.
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