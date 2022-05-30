https://arabic.sputniknews.com/20220530/مطربة-حفل-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-تتراجع-وتحذف-تغريدتها-المهاجمة-للجماهير-1062890471.html
مطربة حفل نهائي دوري أبطال أوروبا تتراجع وتحذف تغريدتها المهاجمة للجماهير
مطربة حفل نهائي دوري أبطال أوروبا تتراجع وتحذف تغريدتها المهاجمة للجماهير
حذفت مطربة حفل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمريكية الكوبية، كاميلا كابيلو، تغريدة لها على "تويتر" والتي هاجمت فيها الجمهور. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T11:49+0000
2022-05-30T11:49+0000
2022-05-30T11:49+0000
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وقدمت نجمة البوب الدولية في استاد "دو فرانس"، أداءا مبهرا قبل انطلاق المباراة بين فريقي "ليفربول" و"ريال مدريد"، والذي كان عبارة عن مزيج من أشهر أغانيها، وفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.لكن تخلل العرض الفني لكاميلا كابيلو قيام المشجعي بأداء نشيد الناديين، وهو الأمر الذي أثار غضبها، وعبرت عنه في تغريدة على "تويتر".وقالت كابيلو في التغريدة المحذوفه الآن: " وكتبت: "في الوقت الذي كنت أغني فيه بطريقة "البلاي باك" لم أستطع تصديق أن الناس كانوا يغنون أناشيد فرقهم بصوت عال للغاية أثناء أدائنا، لقد عملت مع فريقي دون كلل لفترة طويلة لبث مشاعر إيجابية، وتقديم عرض جيد".وبعد تغريدتها، زعم الكثيرون لكاميلا كابيلو أنه لم يكن يوجد أي من المشجعين المتحمسين لأدائها الموسيقي، ينما ادعى آخرون أن المشاهد في خارج الاستاد طغت على الكواليس داخل الملعب.وأحرز نادي "ريال مدريد" الإسباني اللقب الـ14 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أمير-قطر-يحضر-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بين-ليفربول-وريال-مدريد-صور-1062855608.html
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أخبار دوري أبطال أوروبا, ليفربول, مجتمع
مطربة حفل نهائي دوري أبطال أوروبا تتراجع وتحذف تغريدتها المهاجمة للجماهير
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حذفت مطربة حفل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمريكية الكوبية، كاميلا كابيلو، تغريدة لها على "تويتر" والتي هاجمت فيها الجمهور.
وقدمت نجمة البوب الدولية في استاد "دو فرانس"، أداءا مبهرا قبل انطلاق المباراة بين فريقي "ليفربول" و"ريال مدريد"، والذي كان عبارة عن مزيج من أشهر أغانيها، وفقا لصحيفة "ذا ميرور"
البريطانية.
لكن تخلل العرض الفني لكاميلا كابيلو قيام المشجعي بأداء نشيد الناديين، وهو الأمر الذي أثار غضبها، وعبرت عنه في تغريدة على "تويتر".
وقالت كابيلو في التغريدة المحذوفه الآن: " وكتبت: "في الوقت الذي كنت أغني فيه بطريقة "البلاي باك" لم أستطع تصديق أن الناس كانوا يغنون أناشيد فرقهم بصوت عال للغاية أثناء أدائنا، لقد عملت مع فريقي دون كلل لفترة طويلة لبث مشاعر إيجابية، وتقديم عرض جيد".
وبعد تغريدتها، زعم الكثيرون لكاميلا كابيلو أنه لم يكن يوجد أي من المشجعين المتحمسين لأدائها الموسيقي، ينما ادعى آخرون أن المشاهد في خارج الاستاد طغت على الكواليس داخل الملعب.
وأحرز نادي "ريال مدريد" الإسباني اللقب الـ14 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.