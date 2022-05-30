https://arabic.sputniknews.com/20220530/مقتل-نحو-100-شخص-خلال-اشتباكات-بين-عمال-مناجم-ذهب-في-تشاد-1062899710.html

مقتل نحو 100 شخص خلال اشتباكات بين عمال مناجم ذهب في تشاد

مقتل نحو 100 شخص خلال اشتباكات بين عمال مناجم ذهب في تشاد

قال وزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا إبراهيم، اليوم الاثنين، إن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم ذهب في شمال البلاد. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T14:40+0000

2022-05-30T14:40+0000

2022-05-30T14:40+0000

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أخبار تشاد

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وأضاف أن أعمال العنف اندلعت في 23 مايو/ أيار في كوري بوغودي بالقرب من الحدود الليبية، بسبب "نزاع عادي بين شخصين، تدهور بعد ذلك"، مشيرا إلى سقوط "نحو 100 قتيل وما لا يقل عن 40 جريحا".وقعت الاشتباكات في جبال تيبستي وهي منطقة وعرة ينعدم فيها القانون في وسط الصحراء على بعد ألف كيلومتر (600 ميل) من العاصمة نجامينا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".أدى اكتشاف الذهب هناك قبل 10 سنوات إلى اندفاع عمال المناجم من جميع أنحاء تشاد والدول المجاورة، وغالبا ما تتصاعد التوترات. وأخبر يايا إبراهيم الوكالة التي تحدث إليها عبر الهاتف من المنطقة، أن الاشتباكات الأخيرة كانت بين موريتانيين وليبيين.وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها عنف بين عمال مناجم الذهب في المنطقة، وقد قررنا تعليق أعمال جميع مناجم الذهب في كوري حتى إشعار آخر". وأضاف أن "الغالبية العظمى (من المناجم في المنطقة) غير قانونية".عُرف الحادث لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، عندما قال وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله، في بيان، إنه "سقط قتلى وعدد من الجرحى"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.وفي اليوم ذاته قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تشاد محمد نور عبدو، إنه بعد اندلاع القتال "أرسلت الحكومة قوة للتدخل وأطلقت النار على الناس، ووفقا لمعلوماتنا، هناك ما لا يقل عن 200 قتيل"، مضيفا أنه ليس لديه دليل يدعم هذا الرقم.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/القوات-الإقليمية-تقتل-300-على-الأقل-من-مسلحي-جماعة-بوكو-حرام-في-منطقة-بحيرة-تشاد-1062241786.html

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