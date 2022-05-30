https://arabic.sputniknews.com/20220530/منتج-يساعد-في-الحماية-من-التهاب-المفاصل-1062874197.html
منتج يساعد في الحماية من التهاب المفاصل
منتج يساعد في الحماية من التهاب المفاصل
تحدثت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس عن منتج يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T05:04+0000
2022-05-30T05:04+0000
2022-05-30T05:04+0000
علوم
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قالت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس إن تناول البقوليات وخاصة الفاصوليا، يساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.قالت ديبورا لي: "هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم وتمنع الضرر الذي يلحق بالجزيئات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية، وتساعد في تقليل الالتهاب".وأكدت أن الالتهاب، الذي يتحول إلى مزمن، هو السبب الرئيسي لتطور التهاب المفاصل.وأضاف الطبيب أن البقوليات تعزز امتصاص المغنيسيوم، وهي مادة تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات.
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سبوتنيك عربي
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علوم
منتج يساعد في الحماية من التهاب المفاصل
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تحدثت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس عن منتج يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
قالت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس إن تناول البقوليات وخاصة الفاصوليا، يساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
وأوضحت الطبيبة أن البقوليات غنية بمجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة المعززة للصحة، من الفيتامينات إلى الألياف. ومع ذلك، فإن خصائصها المضادة للأكسدة لها قيمة خاصة.
قالت ديبورا لي: "هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم وتمنع الضرر الذي يلحق بالجزيئات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية، وتساعد في تقليل الالتهاب".
وأكدت أن الالتهاب، الذي يتحول إلى مزمن، هو السبب الرئيسي لتطور التهاب المفاصل.