عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/منتج-يساعد-في-الحماية-من-التهاب-المفاصل-1062874197.html
منتج يساعد في الحماية من التهاب المفاصل
منتج يساعد في الحماية من التهاب المفاصل
تحدثت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس عن منتج يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T05:04+0000
2022-05-30T05:04+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502106_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ec6f2fa9b4e9f2a55555758fe625188d.jpg
قالت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس إن تناول البقوليات وخاصة الفاصوليا، يساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.قالت ديبورا لي: "هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم وتمنع الضرر الذي يلحق بالجزيئات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية، وتساعد في تقليل الالتهاب".وأكدت أن الالتهاب، الذي يتحول إلى مزمن، هو السبب الرئيسي لتطور التهاب المفاصل.وأضاف الطبيب أن البقوليات تعزز امتصاص المغنيسيوم، وهي مادة تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050502106_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_161520402c6f925aefc839346db78378.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم

منتج يساعد في الحماية من التهاب المفاصل

05:04 GMT 30.05.2022
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Depositphotos / Dirima
تابعنا عبرTelegram
تحدثت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس عن منتج يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
قالت الطبيبة البريطانية ديبورا لي لصحيفة إكسبرس إن تناول البقوليات وخاصة الفاصوليا، يساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
وأوضحت الطبيبة أن البقوليات غنية بمجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة المعززة للصحة، من الفيتامينات إلى الألياف. ومع ذلك، فإن خصائصها المضادة للأكسدة لها قيمة خاصة.
قالت ديبورا لي: "هذه المواد المضادة للأكسدة تقاوم وتمنع الضرر الذي يلحق بالجزيئات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية، وتساعد في تقليل الالتهاب".
وأكدت أن الالتهاب، الذي يتحول إلى مزمن، هو السبب الرئيسي لتطور التهاب المفاصل.
وأضاف الطبيب أن البقوليات تعزز امتصاص المغنيسيوم، وهي مادة تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала