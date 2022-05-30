https://arabic.sputniknews.com/20220530/منظمة-الصحة-العالمية-لا-تتوقع-أن-يصل-جدري-القردة-إلى-معدلات-وبائية-1062891618.html
منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن يصل جدري القردة إلى معدلات وبائية
منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن يصل جدري القردة إلى معدلات وبائية
قال روزاموند لويس، رئيس أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية تتوقع ألا يصل جدري... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:17+0000
2022-05-30T12:17+0000
2022-05-30T12:17+0000
العالم
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قالت لويس عندما سئل عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19: "لا نعرف ، لكننا لا نعتقد ذلك". وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و 120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020، تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد COVID-19 جائحة. في أبريل، تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 500 مليون.
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العالم
منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن يصل جدري القردة إلى معدلات وبائية
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قال روزاموند لويس، رئيس أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية تتوقع ألا يصل جدري القرود إلى مستويات وبائية.
قالت لويس عندما سئل عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19: "لا نعرف ، لكننا لا نعتقد ذلك".
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية. ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم. نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس. لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".
وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و 120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020، تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد COVID-19 جائحة. في أبريل، تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 500 مليون.