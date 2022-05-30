https://arabic.sputniknews.com/20220530/موسكو-تعلن-إنهاء-العمل-بمذكرة-التفاهم-الموقعة-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-التعاون-الإنساني-1062902909.html
موسكو تعلن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن التعاون الإنساني
موسكو تعلن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن التعاون الإنساني
وافقت الحكومة الروسية على اقتراح وزارة الخارجية بإنهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم والإعلام. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T16:43+0000
2022-05-30T16:43+0000
2022-05-30T16:43+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_576050416e76590a9238138afbaf916c.jpg
وفقا للبيان المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تم قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع السلطات التنفيذية الاتحادية المعنية، بإنهاء تطبيق مذكرة التفاهم بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادئ التعاون في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية والإعلام الموقعة في موسكو، في 2 سبتمبر/أيلول عام 1998".وفقا للبيان، صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإخطار الجانب الأمريكي بالقرار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843326_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d53c3c60041a918d05b8799100e5eb53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
موسكو تعلن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن التعاون الإنساني
تابعنا عبر
وافقت الحكومة الروسية على اقتراح وزارة الخارجية بإنهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم والإعلام.
وفقا للبيان المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تم قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع السلطات التنفيذية الاتحادية المعنية، بإنهاء تطبيق مذكرة التفاهم بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادئ التعاون في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية والإعلام الموقعة في موسكو، في 2 سبتمبر/أيلول عام 1998".
وفقا للبيان، صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإخطار الجانب الأمريكي بالقرار.