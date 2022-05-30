عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/نتفليكس-تنسحب-من-روسيا-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1062898759.html
"نتفليكس" تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
"نتفليكس" تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
فقد المشتركون الروس الوصول إلى عملاق البث "نتفليكس" في أحدث انسحاب لشركة غربية بسبب الصراع في أوكرانيا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:18+0000
2022-05-30T14:18+0000
روسيا
مستجدات نتفليكس
حظر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/86/1037988693_0:191:4752:2864_1920x0_80_0_0_384b60695bd21d31c98d8934e75537ce.jpg
وصرح المتحدث باسم "نتفليكس" لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بأن "هذا هو الوفاء بالانسحاب من السوق الروسية" الذي أُعلن في شهر مارس/آذار الماضي.وأضاف المتحدث أن الشركة انتظرت حتى نهاية دورة الفوترة الحالية قبل فصل العملاء.وقالت الشركة في رسالة في أبريل/ نيسان للمساهمين إنها فقدت 700 ألف مشترك مدفوع الأجر نتيجة انسحابها من روسيا، وألقت باللوم على الانسحاب في أول انخفاض عالمي في عدد المشتركين منذ عقد.أعلنت المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في أوائل مارس/ آذار أنها ستنسحب من روسيا بعد أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا."نتفليكس" هي منصة البث الرائدة في العالم، حيث بلغ عدد المشتركين فيها 221.8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، لكنها كانت لاعبا صغيرا في روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/86/1037988693_340:0:4412:3054_1920x0_80_0_0_361524566b7186e7753e9dbd565b56e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مستجدات نتفليكس, حظر

"نتفليكس" تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

14:18 GMT 30.05.2022
© AP Photo / Paul Sakumaشبكة "نتفليكس" الأمريكية
شبكة نتفليكس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
تابعنا عبرTelegram
فقد المشتركون الروس الوصول إلى عملاق البث "نتفليكس" في أحدث انسحاب لشركة غربية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم "نتفليكس" لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بأن "هذا هو الوفاء بالانسحاب من السوق الروسية" الذي أُعلن في شهر مارس/آذار الماضي.
وأضاف المتحدث أن الشركة انتظرت حتى نهاية دورة الفوترة الحالية قبل فصل العملاء.

لم يعد موقع "نتفليكس" وتطبيقاته متاحين اعتبارا من يوم الجمعة، وأكد المتحدث باسم الشركة أن المشتركين لم يعد بإمكانهم الوصول إليه.

وقالت الشركة في رسالة في أبريل/ نيسان للمساهمين إنها فقدت 700 ألف مشترك مدفوع الأجر نتيجة انسحابها من روسيا، وألقت باللوم على الانسحاب في أول انخفاض عالمي في عدد المشتركين منذ عقد.
أعلنت المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في أوائل مارس/ آذار أنها ستنسحب من روسيا بعد أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا.
"نتفليكس" هي منصة البث الرائدة في العالم، حيث بلغ عدد المشتركين فيها 221.8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، لكنها كانت لاعبا صغيرا في روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала