https://arabic.sputniknews.com/20220530/نتفليكس-تنسحب-من-روسيا-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1062898759.html
"نتفليكس" تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
"نتفليكس" تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
فقد المشتركون الروس الوصول إلى عملاق البث "نتفليكس" في أحدث انسحاب لشركة غربية بسبب الصراع في أوكرانيا. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T14:18+0000
2022-05-30T14:18+0000
2022-05-30T14:18+0000
روسيا
مستجدات نتفليكس
حظر
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وصرح المتحدث باسم "نتفليكس" لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بأن "هذا هو الوفاء بالانسحاب من السوق الروسية" الذي أُعلن في شهر مارس/آذار الماضي.وأضاف المتحدث أن الشركة انتظرت حتى نهاية دورة الفوترة الحالية قبل فصل العملاء.وقالت الشركة في رسالة في أبريل/ نيسان للمساهمين إنها فقدت 700 ألف مشترك مدفوع الأجر نتيجة انسحابها من روسيا، وألقت باللوم على الانسحاب في أول انخفاض عالمي في عدد المشتركين منذ عقد.أعلنت المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في أوائل مارس/ آذار أنها ستنسحب من روسيا بعد أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا."نتفليكس" هي منصة البث الرائدة في العالم، حيث بلغ عدد المشتركين فيها 221.8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، لكنها كانت لاعبا صغيرا في روسيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مستجدات نتفليكس, حظر
"نتفليكس" تنسحب من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
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فقد المشتركون الروس الوصول إلى عملاق البث "نتفليكس" في أحدث انسحاب لشركة غربية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم "نتفليكس" لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بأن "هذا هو الوفاء بالانسحاب من السوق الروسية" الذي أُعلن في شهر مارس/آذار الماضي.
وأضاف المتحدث
أن الشركة انتظرت حتى نهاية دورة الفوترة الحالية قبل فصل العملاء.
لم يعد موقع "نتفليكس" وتطبيقاته متاحين اعتبارا من يوم الجمعة، وأكد المتحدث باسم الشركة أن المشتركين لم يعد بإمكانهم الوصول إليه.
وقالت الشركة في رسالة في أبريل/ نيسان للمساهمين إنها فقدت 700 ألف مشترك مدفوع الأجر نتيجة انسحابها من روسيا، وألقت باللوم على الانسحاب في أول انخفاض عالمي في عدد المشتركين منذ عقد.
أعلنت المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في أوائل مارس/ آذار أنها ستنسحب من روسيا بعد أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا.
"نتفليكس" هي منصة البث الرائدة في العالم، حيث بلغ عدد المشتركين فيها 221.8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، لكنها كانت لاعبا صغيرا في روسيا.