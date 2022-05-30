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https://arabic.sputniknews.com/20220530/نيجيريا-تسجل-21-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-1062882448.html
نيجيريا تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة
نيجيريا تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة
أعلنت نيجيريا تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:34+0000
2022-05-30T09:34+0000
جدري القردة
نيجيريا
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جاء ذلك في بيان صادر ليلة الاثنين عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، بحسب "رويترز".وجدري القردة مرض متوطن في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.وعلى الرغم من كونه إصابة فيروسية خفيفة عادة، إلا أنه أثار قلقا في العالم بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في نحو 20 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-مختبرات-أمريكية-وراء-تفشي-جدري-القرود-في-نيجيريا-1062773763.html
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جدري القردة, نيجيريا

نيجيريا تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة

09:34 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / Wang Zhaoالوضع الصحي في الصين - تعقيم محطات قطار في بكين، 26 مايو 2022
الوضع الصحي في الصين - تعقيم محطات قطار في بكين، 26 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
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أعلنت نيجيريا تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.
جاء ذلك في بيان صادر ليلة الاثنين عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، بحسب "رويترز".
مختبرات بيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود في نيجيريا
27 مايو, 14:08 GMT
وجدري القردة مرض متوطن في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
وعلى الرغم من كونه إصابة فيروسية خفيفة عادة، إلا أنه أثار قلقا في العالم بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في نحو 20 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.
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