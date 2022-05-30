https://arabic.sputniknews.com/20220530/نيجيريا-تسجل-21-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-1062882448.html
نيجيريا تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة
نيجيريا تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة
أعلنت نيجيريا تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:34+0000
2022-05-30T09:34+0000
2022-05-30T09:34+0000
جدري القردة
نيجيريا
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جاء ذلك في بيان صادر ليلة الاثنين عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، بحسب "رويترز".وجدري القردة مرض متوطن في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.وعلى الرغم من كونه إصابة فيروسية خفيفة عادة، إلا أنه أثار قلقا في العالم بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في نحو 20 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-مختبرات-أمريكية-وراء-تفشي-جدري-القرود-في-نيجيريا-1062773763.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, نيجيريا
نيجيريا تسجل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة
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أعلنت نيجيريا تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.
جاء ذلك في بيان صادر ليلة الاثنين عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، بحسب "رويترز".
وجدري القردة مرض متوطن في دول أفريقية
مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
وعلى الرغم من كونه إصابة فيروسية خفيفة عادة، إلا أنه أثار قلقا في العالم بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في نحو 20 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.