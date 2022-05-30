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وارسو: العلاقات المغربية البولندية متميزة وستتعزز بشكل أكبر مستقبلا
وارسو: العلاقات المغربية البولندية متميزة وستتعزز بشكل أكبر مستقبلا
أكد رئيس مجلس الشيوخ البولندي، السيد توماس غرودزكي، اليوم الاثنين، من الرباط، أن العلاقات المغربية البولندية متميزة بالفعل على الصعيدين السياسي والاقتصادي،... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:37+0000
2022-05-30T13:37+0000
2022-05-30T13:37+0000
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وشدد السيد غرودزكي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على جودة العلاقات المغربية البولندية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.من جهته، قال السيد أخنوش، في تصريح مماثل، إن اللقاء كان فرصة لإبراز عمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، خاصة على المستوى الاقتصادي.وأكد رئيس الحكومة على أن هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب وجمهورية بولندا، لافتا إلى أن المباحثات همت أيضا مجموعة من القضايا الثنائية والجيوستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي الجاري، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/رئيس-الحكومة-المغربية-الرباط-تعمل-على-تقوية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-الاتحاد-الأوروبي-1058264615.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, العلاقات, بولندا
وارسو: العلاقات المغربية البولندية متميزة وستتعزز بشكل أكبر مستقبلا
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أكد رئيس مجلس الشيوخ البولندي، السيد توماس غرودزكي، اليوم الاثنين، من الرباط، أن العلاقات المغربية البولندية متميزة بالفعل على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وستتعزز بشكل أكبر في المستقبل.
وشدد السيد غرودزكي، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على جودة العلاقات المغربية البولندية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
وأكد المسؤول البولندي، في هذا الصدد، أن زيارته إلى المغرب كانت "جد مثمرة" ومن شأنها توطيد العلاقات المغربية البولندية التي تشهد دينامية مهمة، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الحكومة شكلت مناسبة لبحث سبل التعاون البرلماني، وكذا تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، قال السيد أخنوش، في تصريح مماثل، إن اللقاء كان فرصة لإبراز عمق العلاقات التاريخية المغربية البولندية والدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة على أن هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب وجمهورية بولندا، لافتا إلى أن المباحثات همت أيضا مجموعة من القضايا الثنائية والجيوستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بولندا يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي الجاري، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين.