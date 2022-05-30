https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-البترول-المصري-تم-توصيل-الغاز-إلى-73-مليون-وحدة-سكنية-خلال-8-سنوات-1062896970.html

وزير البترول المصري: تم توصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات

وزير البترول المصري: تم توصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن بلاده شهدت خلال الثماني سنوات الماضية توصيل الغاز لـ 7.3 مليون وحدة سكنية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T13:51+0000

2022-05-30T13:51+0000

2022-05-30T13:51+0000

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جاء ذلك خلال استعراض إجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة العالمية الحالية أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، وفق بيان لوزارة البترول وصل "سبوتنيك" نسخة منه.وقال الملا إنه منذ يونيو/حزيران 2014 إلى نهاية مايو/أيار 2022، تم إبرام 108 اتفاقيات بترولية مع شركات بترول عالمية ومحلية وجذب استثمارات كبرى شركات البترول العالمية.وأكد أنم تم تنفيذ 32 مشروعا فى تنمية حقول البترول باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه وتحقيق نمو نسبته 25% عام 2018/2019 مقارنة بسالب 11% عام 2015/2016.ولفت إلى أن القطاع نجح عام 2018 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير مرة أخرى.وتابع البيان: "تم تنفيذ 8 مشروعات في مجال التكرير وتصنيع البترول باستثمارات حوالي 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنويا مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30%".وأكد الوزير طارق الملا أنه "تم توصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية خلال الـ 8 سنوات الماضية"، مشيرا إلى أنه "تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي للوصول إلى ألف محطة حيث يبلغ عدد المحطات حاليا 850 محطة منتشرة في محافظات مصر وعلى الطرق والمحاور الرئيسية"، كما "تم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي".وأشار إلى "أهمية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية وأن نتائجها بدت جلية في التعامل مع الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية".وقال الملا: "وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2021 في إعداد سيناريو التعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة، وذلك على أربعة محاور وهي استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد وتعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائي والمناورة في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء والصناعة وتعظيم تشغيل مصافي التكرير".

https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-مصري-صادراتنا-من-البترول-بلغت-13-مليار-دولار-في-2021-1058531470.html

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