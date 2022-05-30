https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سورينام-تعتزم-فتح-سفارة-في-القدس-1062892525.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: سورينام تعتزم فتح سفارة في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي: سورينام تعتزم فتح سفارة في القدس

تعتزم جمهورية سورينام افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس، على ما أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T12:36+0000

2022-05-30T12:36+0000

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وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر، إنه التقى اليوم وزير خارجية سورينام ألبرت رامادين، الذي أعلن عزم بلاده على فتح سفارة في القدس قريبا.وأضاف: "وقعت أنا والوزير السورينامي على اتفاق تشاور سياسي بين وزارتي خارجية إسرائيل وسورينام".وتابع: "اقترحت على نظيري السورينامي إرسال مساعدات إنسانية في أعقاب الفيضانات الشديدة التي ضربت شمال سورينام منذ حوالي شهر من أجل مساعدة السكان المشردين".يشار إلى أن سورينام هي أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في أمريكا الجنوبية.وحال دشنت سورينام سفارتها في القدس، فسوف تصبح بذلك خامس دولة تقدم على هذه الخطوة بعد كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت في ديسمبر/كانون الثاني 2017 جميع الدول إلى "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية" في مدينة القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980 والذي يعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة.في ديسمبر 2017، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، في قرار أثار أعمال غضب الفلسطينيين واحتجاجات في عدة دول في العالم العربي.وتسمي إسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة وغير القابلة للتجزئة"، بما في ذلك مناطقها الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها إليها.فيما يطالب الفلسطينيون، كجزء من عملية السلام مع إسرائيل، المعلقة حاليًا، بأن تتبع الحدود المستقبلية بين الدولتين ذات السيادة الخطوط التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967، مع احتمال تبادل الأراضي.

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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم