https://arabic.sputniknews.com/20220530/وزير-الصحة-التركي-يقرر-إلغاء-إلزامية-ارتداء-الكمامة-1062883896.html
وزير الصحة التركي يقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة
وزير الصحة التركي يقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة
قرر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة عدا المستشفيات. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:58+0000
2022-05-30T09:58+0000
2022-05-30T09:58+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي بيانا، أصدره أمس الأحد، قال فيه "إن ارتداء الكمامات أصبح اختياريا في وسائل النقل ولا يزال إجباريا في المستشفيات بعد تراجع الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 إلى ما دون الألف خلال الأيام الثلاثة الماضية.يذكر أن تركيا كانت قد شهدت في الأيام الماضية تراجعا في إعداد الإصابات اليومية بالجائحة بلغت اليوم 864 حالة، بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بالفيروس تجاوزت 111 ألف إصابة باليوم الواحد في فبراير/ شباط الماضي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في تركيا، أمس الأحد، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد، وذكرت المديرية العامة للصحة التابعة للوزارة، أنها تتابع التطورات ذات الصلة بالفيروس.وأوضحت المديرية أنه تتابع التطورات من خلال تبادل المعلومات مع جهات الاتصال الدولية في البلدان الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأشارت إلى أن فيروس جدري القردة ينتمي إلى عائلة"Orthopoxvirus" وأنه يعد مرضا حيوانيا ينشأ من الحيوانات البرية كالقوارض وينتقل أحيانا إلى البشر.
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
وزير الصحة التركي يقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة
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قرر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة عدا المستشفيات.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن الوزير التركي بيانا، أصدره أمس الأحد، قال فيه "إن ارتداء الكمامات أصبح اختياريا في وسائل النقل ولا يزال إجباريا في المستشفيات بعد تراجع الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 إلى ما دون الألف خلال الأيام الثلاثة الماضية.
يذكر أن تركيا كانت قد شهدت في الأيام الماضية تراجعا في إعداد الإصابات اليومية بالجائحة بلغت اليوم 864 حالة، بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بالفيروس تجاوزت 111 ألف إصابة باليوم الواحد في فبراير/ شباط الماضي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في تركيا، أمس الأحد، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد، وذكرت المديرية العامة للصحة التابعة للوزارة، أنها تتابع التطورات ذات الصلة بالفيروس.
وأوضحت المديرية أنه تتابع التطورات من خلال تبادل المعلومات مع جهات الاتصال الدولية في البلدان الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأشارت إلى أن فيروس جدري القردة
ينتمي إلى عائلة"Orthopoxvirus" وأنه يعد مرضا حيوانيا ينشأ من الحيوانات البرية كالقوارض وينتقل أحيانا إلى البشر.