https://arabic.sputniknews.com/20220530/وفاة-جندي-تركي-متأثرا-بجراحه-في-مواجهات-شمالي-العراق-1062879152.html
وفاة جندي تركي متأثرا بجراحه في مواجهات شمالي العراق
وفاة جندي تركي متأثرا بجراحه في مواجهات شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، وفاة أحد جنودها متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع مسلحين في شمال العراق. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T08:07+0000
2022-05-30T08:07+0000
2022-05-30T08:07+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مواجهات اندلعت أمس الأحد بين الجيش التركي ومسلحين في حزب العمال الكردستاني في علمية "المخلب-القفل".وأضاف البيان أن عسكريا أصيب في هذه الاشتباكات، وقتل لاحقا متأثرا بإصابته، بحسب وكالة "الأناضول".ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.وكانت تركيا أطلقت الشهر الماضي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-أدنى-هجوم-من-شمال-سوريا-لن-يمر-دون-رد-وتركيا-لا-تأخذ-إذنا-من-أحد-لمكافحة-الإرهاب-1062858924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
وفاة جندي تركي متأثرا بجراحه في مواجهات شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، وفاة أحد جنودها متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع مسلحين في شمال العراق.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مواجهات اندلعت أمس الأحد بين الجيش التركي ومسلحين في حزب العمال الكردستاني في علمية "المخلب-القفل".
وأضاف البيان أن عسكريا أصيب في هذه الاشتباكات، وقتل لاحقا متأثرا بإصابته، بحسب وكالة "الأناضول"
.
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.
وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.
وكانت تركيا أطلقت الشهر الماضي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.