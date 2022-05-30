https://arabic.sputniknews.com/20220530/وفاة-جندي-تركي-متأثرا-بجراحه-في-مواجهات-شمالي-العراق-1062879152.html

وفاة جندي تركي متأثرا بجراحه في مواجهات شمالي العراق

وفاة جندي تركي متأثرا بجراحه في مواجهات شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، وفاة أحد جنودها متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع مسلحين في شمال العراق. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T08:07+0000

2022-05-30T08:07+0000

2022-05-30T08:07+0000

أخبار تركيا اليوم

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وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مواجهات اندلعت أمس الأحد بين الجيش التركي ومسلحين في حزب العمال الكردستاني في علمية "المخلب-القفل".وأضاف البيان أن عسكريا أصيب في هذه الاشتباكات، وقتل لاحقا متأثرا بإصابته، بحسب وكالة "الأناضول".ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها أثناء عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.وقالت الوزارة إن الجندي قتل يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مروره هو وجنود آخرين بالقرب منها.وكانت تركيا أطلقت الشهر الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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أخبار تركيا اليوم