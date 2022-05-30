https://arabic.sputniknews.com/20220530/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يعاني-من-عرقلة-المجر-حظر-النفط-الروسي-1062884415.html

وكالة: الاتحاد الأوروبي يعاني من عرقلة المجر حظر النفط الروسي

وكالة: الاتحاد الأوروبي يعاني من عرقلة المجر حظر النفط الروسي

أجرى سفراء الاتحاد الأوروبي محاولة أخيرة لإقناع المجر بقبول حظر نفطي مخفف ضد روسيا قبل قمة اليوم الاثنين، بعدما ظهرت تصدعات في الموقف الأوروبي بشأن الأزمة في... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T10:12+0000

2022-05-30T10:12+0000

2022-05-30T10:12+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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واجتمع مبعوثون من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، لكنهم لا لم يصلوا إلى تفاهم بشأن الأمر حتى الآن، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".عقد الاجتماع قبل ساعات فقط من بدء قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين، ويأمل القادة في مناقشة سبل تقديم المزيد من الدعم لنظام كييف وكيفية تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي.وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي للوكالة إن أي فشل في التوصل إلى اتفاق عقوبات سيكون بمثابة "فيل داخل غرفة" في إشارة إلى تعقد المشهد الأوروبي، خاصة أنه من المتوقع أن يخاطب فلاديمير زيلينسكي الزعماء عبر الفيديو.طرحت الحزمة الأخيرة من العقوبات على الطاولة في 4 مايو/ أيار، لكنها تم رفضت من قبل الرئيس المجري فيكتور أوربان، والذي قال إن حظر النفط سيكون "قنبلة ذرية" ضد اقتصاد بلده.تستورد المجر غير الساحلية 65% من استهلاكها النفطي من روسيا عبر خط أنابيب "دروزبا"، وقد طلبت، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، استثناء من حظر الاستيراد.وقال دبلوماسيون إنه تم منح الدول المعنية تأجيلا للحظر لمدة عامين، لكن بودابست تريد تمويلا أوروبيا لأربع سنوات على الأقل ونحو 800 مليون يورو لتكييف مصافيها.وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي للوكالة بأن الحل الوسط الأخير سيستثني خط أنابيب "دروزبا" من الحظر "في الوقت الحالي" ويفرض فقط عقوبات على النفط المشحون إلى الاتحاد الأوروبي بواسطة ناقلات نفط.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يقترح-استثناء-خط-أنابيب-روسي-لنقل-النفط-من-العقوبات-1062852232.html

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