https://arabic.sputniknews.com/20220530/يقرقعون-بالسلاح-عند-حدود-روسيا-الناتو-يبدأ-مناورات-حربية-في-منطقة-البلطيق-1062883663.html
يقرقعون بالسلاح عند حدود روسيا.. الناتو يبدأ مناورات عسكرية في منطقة البلطيق
يقرقعون بالسلاح عند حدود روسيا.. الناتو يبدأ مناورات عسكرية في منطقة البلطيق
شهد يوم 30 مايو/أيار انطلاق فعاليات تدريب "رامستين ليغاسي 2022" الذي ينظمه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أجواء وأراضي أربع دول مطلة على بحر البلطيق: بولندا... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:52+0000
2022-05-30T09:52+0000
2022-05-30T09:54+0000
العالم
رصد عسكري
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وأفادت وكالة أنباء "ديلفي" أن الناتو حدد أحد أهداف التدريب في التمهيد لإخضاع قوات الدفاع الجوي للدول الأعضاء للإدارة الواحدة.وتنطلق فعاليات التدريب في قاعدة القوات المسلحة اللاتفية في قضاء ريمباتيس بإقليم أوغر بمشاركة عناصر قوات الدفاع الجوي اللاتفية والإيطالية والتشيكية والأمريكية مع وسائط الدفاع الجوي.وتقع الدول التي تستضيف التدريب الذي تستمر فعالياته حتى 6 يونيو/حزيران، قرب روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
يقرقعون بالسلاح عند حدود روسيا.. الناتو يبدأ مناورات عسكرية في منطقة البلطيق
09:52 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
شهد يوم 30 مايو/أيار انطلاق فعاليات تدريب "رامستين ليغاسي 2022" الذي ينظمه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أجواء وأراضي أربع دول مطلة على بحر البلطيق: بولندا وليتوانيا واستونيا ولاتفيا.
وأفادت
وكالة أنباء "ديلفي" أن الناتو حدد أحد أهداف التدريب في التمهيد لإخضاع قوات الدفاع الجوي للدول الأعضاء للإدارة الواحدة.
وتنطلق فعاليات التدريب في قاعدة القوات المسلحة اللاتفية في قضاء ريمباتيس بإقليم أوغر بمشاركة عناصر قوات الدفاع الجوي اللاتفية والإيطالية والتشيكية والأمريكية مع وسائط الدفاع الجوي.
وتقع الدول التي تستضيف التدريب الذي تستمر فعالياته حتى 6 يونيو/حزيران، قرب روسيا.