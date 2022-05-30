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رئاسة الجمهورية العراقية تتسلم مقترح "تجريم التطبيع"
رئاسة الجمهورية العراقية تتسلم مقترح "تجريم التطبيع"
أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى رئاسة الجمهورية. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T12:29+0000
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أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى رئاسة الجمهورية.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "مجلس النواب أرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).وصوَّت مجلس النواب العراقي، في26 أيار/مايو، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.
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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل
رئاسة الجمهورية العراقية تتسلم مقترح "تجريم التطبيع"
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أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى رئاسة الجمهورية.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "مجلس النواب أرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وصوَّت مجلس النواب العراقي، في26 أيار/مايو، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".
وأكد بيان الدائرة
الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".
ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.