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https://arabic.sputniknews.com/20220531/أبراموفيتش-يقاضي-مجلس-الاتحاد-الأوروبي-1062937815.html
أبراموفيتش "يقاضي" مجلس الاتحاد الأوروبي
أبراموفيتش "يقاضي" مجلس الاتحاد الأوروبي
حرك رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على المالك... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:37+0000
2022-05-31T17:37+0000
نادي تشيلسي
بريطانيا
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وصنف الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس الفائت الملياردير الروسي ضمن الأفراد المعرضين لتجميد الأصول المالية والمنع من السفر بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".واضطر أبراموفيتش لبيع تشيلسي بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وتم الانتهاء من البيع يوم الاثنين مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني لمصلحة الأمريكي تود بويلي.وذكرت المفوضية الأوروبية إن السلطات البرتغالية أكدت أن بيع تشيلسي من قبل أبراموفيتش (الذي يحمل جواز سفر برتغاليًا) لا يفيده أو يفيد كيانًا مرتبطًا به، وإن العائدات سيتم توجيهها للأنشطة الإنسانية في أوكرانيا.وأضافت في رسالة إلى وكالة "أسوشيتيد برس": "يأتي هذا في أعقاب المشاركة الوثيقة بين المفوضية الأوروبية والبرتغال والمملكة المتحدة بهدف ضمان أن تكون عملية البيع متوافقة تمامًا مع تشريعات عقوبات الاتحاد الأوروبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/-تشيلسي-يعلن-رسميا-التوصل-لاتفاق-بشأن-صفقة-بيع-النادي-1062800196.html
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نادي تشيلسي, بريطانيا

أبراموفيتش "يقاضي" مجلس الاتحاد الأوروبي

17:37 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / July Octaviaرومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / July Octavia
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حرك رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على المالك السابق لنادي تشيلسي في إطار إجراءات تستهدف روسيا وحلفاء الرئيس فلاديمير بوتين وطبقة "الأوليغارشيين" الروس.
وصنف الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس الفائت الملياردير الروسي ضمن الأفراد المعرضين لتجميد الأصول المالية والمنع من السفر بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".
واضطر أبراموفيتش لبيع تشيلسي بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وتم الانتهاء من البيع يوم الاثنين مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني لمصلحة الأمريكي تود بويلي.
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
تشيلسي يعلن رسميا التوصل لاتفاق بشأن صفقة بيع النادي
28 مايو, 10:22 GMT
وذكرت المفوضية الأوروبية إن السلطات البرتغالية أكدت أن بيع تشيلسي من قبل أبراموفيتش (الذي يحمل جواز سفر برتغاليًا) لا يفيده أو يفيد كيانًا مرتبطًا به، وإن العائدات سيتم توجيهها للأنشطة الإنسانية في أوكرانيا.
وأضافت في رسالة إلى وكالة "أسوشيتيد برس": "يأتي هذا في أعقاب المشاركة الوثيقة بين المفوضية الأوروبية والبرتغال والمملكة المتحدة بهدف ضمان أن تكون عملية البيع متوافقة تمامًا مع تشريعات عقوبات الاتحاد الأوروبي".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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