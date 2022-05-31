https://arabic.sputniknews.com/20220531/أزرار-مخفية-في-آيفونك-هل-تعرفها؟-1062920497.html

أزرار مخفية في آيفونك... هل تعرفها؟

أزرار مخفية في آيفونك... هل تعرفها؟

جهاز آيفون الخاص بك مملوء بالحيل الذكية، بما في ذلك "الأزرار المخفية" الكامنة على شاشتك الرئيسية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T10:26+0000

2022-05-31T10:26+0000

2022-05-31T10:26+0000

آيفون 10

شركة آبل

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ووفقا لجريدة "الصن" البريطانية، فحتى لو كنت من مستخدمي آيفون منذ فترة طويلة، فقد لا تحقق أفضل استخدام لهاتفك، بسبب أنك لا تعرف كل أسراره.فمثلا.. هل سبق لك أن لاحظت قوائم آيفون المخفية هذه؟ فقد يفاجئك أن تعلم أن شاشتك الرئيسية مملوءة بالأزرار المخفية، والتي يمكنها فتح القوائم السرية للتطبيقات، مما يتيح لك الوصول على الفور إلى بعض أفضل الميزات.هناك الكثير من التطبيقات التي تحتوي على زر "مخفي" داخل الشعار، فعلى سبيل المثال، اضغط مطولاً على تطبيق رسائل آبل لإرسال رسائل نصية إلى جهات الاتصال المفضلة لديك بسرعة.أيضا يكشف الضغط باستمرار على الصور عن وظيفة البحث المستخدمة للعثور على الصور بسرعة، ويمكنك أيضًا الانتقال على الفور إلى الصور "منذ عام واحد" باستخدام هذه القائمة، ويمكنك الانتقال بسرعة إلى "المفضلة" و"الأحدث" أيضًا.ويتيح لك الضغط لفترة طويلة على خرائط آبل البحث بسرعة عن المواقع القريبة، ويمكنك أيضًا استخدام هذه القائمة لوضع علامة على موقعك أو مشاركته على الفور.ولكن ليست تطبيقات آبل فقط هي التي تحتوي على إجراءات سريعة - فهي متاحة للتطبيقات الأخرى أيضًا، فقد كشفنا مؤخرًا عن كيفية وجود قائمة مخفية لتطبيق واتسآب باستخدام هذه الخدعة.يمكنك استخدامه لمشاركة رمز الاستجابة السريعة واتسآب الخاص بك بسرعة، أو تشغيل الكاميرا داخل التطبيق، أو بدء محادثة جديدة، أو البحث في محادثاتك.أيضا يحتوي جهاز آيفون الخاص بك على زر مخفي مادي في الخلف، يطلق عليه "باك تاب"، وقد تم تقديمه مع تحديث برنامج آي أو إس 14 الذي تم طرحه على أجهزة آيفون في عام 2020.الميزة غير المعروفة تجعل الحياة أسهل بكثير، مما يتيح لك التقاط لقطات شاشة وتغيير مستوى الصوت بمجرد النقر على الجزء الخلفي من هاتفك.ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك، مرر لأسفل وانقر على "إمكانية الوصول" ثم انقر على "اللمس"، ثم مرر لأسفل إلى "باك تاب".سيكون لديك خيار تشغيل "النقر المزدوج" أو "النقر الثلاثي"، أيهما تختار يمنحك نفس الخيارات، انقر لمعرفة الميزات التي يمكنك التحكم فيها الآن بنقرة مزدوجة أو ثلاثية على الجزء الخلفي من هاتفك، وهي تشمل أخذ لقطات للشاشة، ورفع مستوى الصوت أو خفضه، والتكبير، والتمرير والمزيد.إن معرفة مثل تلك الخفايا داخل جهازك تجعل الأمور أكثر سهولة، وتختصر لك الوقت كثيرا.

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آيفون 10, شركة آبل