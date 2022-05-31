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أسطول من السفن الحربية والطائرات الكورية يغادر إلى هاواي الأمريكية
أسطول من السفن الحربية والطائرات الكورية يغادر إلى هاواي الأمريكية
غادر أسطول من السفن والطائرات الحربية لكوريا الجنوبية إلى هاواي الأمريكية، اليوم الثلاثاء. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:27+0000
2022-05-31T07:27+0000
كوريا الجنوبية
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وقالت البحرية الكورية إن الأسطول يشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات تبدأ نهاية الشهر المقبل، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.ويقود الأسطول الكوري، عميد بحري، آن سانغ-مين، وتحرك من قاعدة جيجو الكورية للانضمام إلى مناورات ريمباك. ومن المتوقع أن يشارك في التدريب 13 سفينة حربية من 8 دول ونحو 1000 فرد من مشاة البحرية من 9 دول.
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كوريا الجنوبية

أسطول من السفن الحربية والطائرات الكورية يغادر إلى هاواي الأمريكية

07:27 GMT 31.05.2022
© AP Photoسفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo
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غادر أسطول من السفن والطائرات الحربية لكوريا الجنوبية إلى هاواي الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
وقالت البحرية الكورية إن الأسطول يشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات تبدأ نهاية الشهر المقبل، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
ويقود الأسطول الكوري، عميد بحري، آن سانغ-مين، وتحرك من قاعدة جيجو الكورية للانضمام إلى مناورات ريمباك.
ومن المتوقع أن يشارك في التدريب 13 سفينة حربية من 8 دول ونحو 1000 فرد من مشاة البحرية من 9 دول.
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