https://arabic.sputniknews.com/20220531/أسطول-من-السفن-الحربية-والطائرات-الكورية-يغادر-إلى-هاواي-الأمريكية-1062911858.html
أسطول من السفن الحربية والطائرات الكورية يغادر إلى هاواي الأمريكية
أسطول من السفن الحربية والطائرات الكورية يغادر إلى هاواي الأمريكية
غادر أسطول من السفن والطائرات الحربية لكوريا الجنوبية إلى هاواي الأمريكية، اليوم الثلاثاء. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T07:27+0000
2022-05-31T07:27+0000
2022-05-31T07:27+0000
كوريا الجنوبية
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وقالت البحرية الكورية إن الأسطول يشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات تبدأ نهاية الشهر المقبل، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.ويقود الأسطول الكوري، عميد بحري، آن سانغ-مين، وتحرك من قاعدة جيجو الكورية للانضمام إلى مناورات ريمباك. ومن المتوقع أن يشارك في التدريب 13 سفينة حربية من 8 دول ونحو 1000 فرد من مشاة البحرية من 9 دول.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
أسطول من السفن الحربية والطائرات الكورية يغادر إلى هاواي الأمريكية
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غادر أسطول من السفن والطائرات الحربية لكوريا الجنوبية إلى هاواي الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
وقالت البحرية الكورية إن الأسطول يشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات تبدأ نهاية الشهر المقبل، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية
.
ويقود الأسطول الكوري، عميد بحري، آن سانغ-مين، وتحرك من قاعدة جيجو الكورية للانضمام إلى مناورات ريمباك.
ومن المتوقع أن يشارك في التدريب 13 سفينة حربية من 8 دول ونحو 1000 فرد من مشاة البحرية من 9 دول.