https://arabic.sputniknews.com/20220531/أسعار-البنزين-تسجل-رقما-قياسيا-في-بريطانيا-1062922072.html

أسعار البنزين تسجل رقما قياسيا في بريطانيا

أسعار البنزين تسجل رقما قياسيا في بريطانيا

سجلت أسعار البنزين في بريطانيا رقما لم تشهده البلاد على الإطلاق، حيث وصل متوسط سعره لـ1.73 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.18 دولار. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

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وبحبس ما نقلت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مركز الأبحاث الاقتصادية، فإن أسعار البنزين قفزت بشكل كبير على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، حيث يباع لتر واحد في الوقت الحالي بمتوسط ​​1.82 جنيه (2.3 دولار). قبل عام، تم بيع البنزين والديزل في المملكة المتحدة في المتوسط ​​مقابل 1.29 جنيه و1.31 جنيه للتر على التوالي.واتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، ليلة يوم الاثنين إلى الثلاثاء، على فرض حظر على استيراد النفط الروسي مع استثناء مؤقت لتوريد هذا النوع من الوقود المنتج عبر خط الأنابيب.ووفقا للشبكة، فإن الزيادة الحالية في أسعار البنزين ستكون غير سارة بشكل خاص للبريطانيين فيما يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تبدأ من 2 يونيو/حزيران، للاحتفال بالذكرى السبعين لعهد الملكة إليزابيث الثانية. وبشكل تقليدي يذهب العديد من سكان بريطانيا خلال العطلات في رحلات قصيرة في جميع أنحاء البلاد.وبحسب خبراء اقتصاديين، سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود القياسية في المملكة حتما إلى زيادة الاتجاهات التضخمية. ففي أبريل/نيسان، تسارع التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 9% وهو أعلى معدل منذ 40 عاما. ويقدر بنك إنجلترا أن التضخم في البلاد سيتجاوز 10% بنهاية العام. في وقت سابق، أصدر مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية ومقره لندن تقريرا حذر من أن المملكة المتحدة تخاطر بمواجهة أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/تقرير-بريطانيا-تتحضر-لـأسوء-سيناريو-بقطع-التيار-الكهربائي-8-ساعات-يوميا-1062912624.html

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اقتصاد