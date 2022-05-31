https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html

أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال

أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف 35" أو إعادة الأموال... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T17:59+0000

2022-05-31T17:59+0000

2022-05-31T17:59+0000

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1059003363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ae7480f876ae48751923448a26526bb.jpg

أنقرة - سبوتنيك. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "بالنسبة لطائرات إف- 35، يحتاج الكونغرس إلى إعادة النظر في قراره. إما تغيير القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها".في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامجها لطائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400" ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.على الرغم من رد الفعل العنيف من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المشتريات الدفاعية من روسيا، أصرت تركيا على أنها ستستمر في استخدام صواريخ "إس- 400".أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق أن الولايات المتحدة اقترحت أن تشتري أنقرة الجيل الرابع من طائرات "إف 16" المقاتلة بدلا من الجيل الخامس من طائرات "إف 35".لم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على الصفقة فيما تضغط وزارة الخارجية الأمريكية من أجلها، مما يقنع أعضاء الكونغرس بأنها "سوف تخدم مصالح واشنطن". من ناحية أخرى، تصر اليونان الحليفة لأمريكا على أن تتخلى واشنطن عن الصفقة مع تركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/الكونغرس-الأمريكي-غاضب-من-إف-35-بسبب-المحركات-ما-هذا-بحق-الجحيم-1062104936.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية