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https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-على-أمريكا-تغيير-قرارها-بشأن-صفقة-طائرات-إف--35-أو-إعادة-الأموال-1062939185.html
أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال
أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف 35" أو إعادة الأموال... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:59+0000
2022-05-31T17:59+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "بالنسبة لطائرات إف- 35، يحتاج الكونغرس إلى إعادة النظر في قراره. إما تغيير القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها".في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامجها لطائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400" ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.على الرغم من رد الفعل العنيف من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المشتريات الدفاعية من روسيا، أصرت تركيا على أنها ستستمر في استخدام صواريخ "إس- 400".أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق أن الولايات المتحدة اقترحت أن تشتري أنقرة الجيل الرابع من طائرات "إف 16" المقاتلة بدلا من الجيل الخامس من طائرات "إف 35".لم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على الصفقة فيما تضغط وزارة الخارجية الأمريكية من أجلها، مما يقنع أعضاء الكونغرس بأنها "سوف تخدم مصالح واشنطن". من ناحية أخرى، تصر اليونان الحليفة لأمريكا على أن تتخلى واشنطن عن الصفقة مع تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الكونغرس-الأمريكي-غاضب-من-إف-35-بسبب-المحركات-ما-هذا-بحق-الجحيم-1062104936.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أنقرة: على أمريكا تغيير قرارها بشأن صفقة طائرات "إف- 35" أو إعادة الأموال

17:59 GMT 31.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوربدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"،10 فبراير 2022
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات "إف 35" أو إعادة الأموال المدفوعة.
أنقرة - سبوتنيك. وأخبر تشاووش أوغلو وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "بالنسبة لطائرات إف- 35، يحتاج الكونغرس إلى إعادة النظر في قراره. إما تغيير القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها".
في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامجها لطائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400" ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.
أف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الكونغرس الأمريكي غاضب من "إف 35" بسبب المحركات: "ما هذا بحق الجحيم"
11 مايو, 13:36 GMT
على الرغم من رد الفعل العنيف من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المشتريات الدفاعية من روسيا، أصرت تركيا على أنها ستستمر في استخدام صواريخ "إس- 400".
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق أن الولايات المتحدة اقترحت أن تشتري أنقرة الجيل الرابع من طائرات "إف 16" المقاتلة بدلا من الجيل الخامس من طائرات "إف 35".
لم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على الصفقة فيما تضغط وزارة الخارجية الأمريكية من أجلها، مما يقنع أعضاء الكونغرس بأنها "سوف تخدم مصالح واشنطن". من ناحية أخرى، تصر اليونان الحليفة لأمريكا على أن تتخلى واشنطن عن الصفقة مع تركيا.
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