https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-ولي-العهد-السعودي-يزور-تركيا-خلال-أيام-1062940085.html

أنقرة: ولي العهد السعودي يزور تركيا خلال أيام

أنقرة: ولي العهد السعودي يزور تركيا خلال أيام

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن تأجيل موعد الزيارة المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T18:33+0000

2022-05-31T18:33+0000

2022-05-31T18:33+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وقال المسؤول التركي في تصريحات للصحفيين إن زيارة ولي العهد السعودي كانت مقررة لتركيا في 25 مايو/أيار، إلا أنه تم تأجيلها بسبب مرض والده الملك سلمان، بحسب وكالة "الأناضول".وتوقع قالن أن تجري الزيارة خلال الأيام المقبلة في يونيو/حزيران، موضحا أن المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد.وأواخر نيسان/أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين.وقبل نحو أسبوعين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/تركي-الفيصل-عن-زيارة-أردوغان-إلى-المملكة-تركيا-أدركت-أن-معاداة-السعودية-لا-تصب-بصالح-شعبها-1061807817.html

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