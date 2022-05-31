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https://arabic.sputniknews.com/20220531/أنقرة-ولي-العهد-السعودي-يزور-تركيا-خلال-أيام-1062940085.html
أنقرة: ولي العهد السعودي يزور تركيا خلال أيام
أنقرة: ولي العهد السعودي يزور تركيا خلال أيام
كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن تأجيل موعد الزيارة المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:33+0000
2022-05-31T18:33+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقال المسؤول التركي في تصريحات للصحفيين إن زيارة ولي العهد السعودي كانت مقررة لتركيا في 25 مايو/أيار، إلا أنه تم تأجيلها بسبب مرض والده الملك سلمان، بحسب وكالة "الأناضول".وتوقع قالن أن تجري الزيارة خلال الأيام المقبلة في يونيو/حزيران، موضحا أن المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد.وأواخر نيسان/أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين.وقبل نحو أسبوعين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/تركي-الفيصل-عن-زيارة-أردوغان-إلى-المملكة-تركيا-أدركت-أن-معاداة-السعودية-لا-تصب-بصالح-شعبها-1061807817.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم

أنقرة: ولي العهد السعودي يزور تركيا خلال أيام

18:33 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Uncreditedالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Uncredited
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كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن تأجيل موعد الزيارة المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا.
وقال المسؤول التركي في تصريحات للصحفيين إن زيارة ولي العهد السعودي كانت مقررة لتركيا في 25 مايو/أيار، إلا أنه تم تأجيلها بسبب مرض والده الملك سلمان، بحسب وكالة "الأناضول".
أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل آل سعود، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية، 28 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
تركي الفيصل عن زيارة أردوغان إلى المملكة: تركيا أدركت أن معاداة السعودية لا تصب بصالح شعبها
3 مايو, 07:11 GMT
وتوقع قالن أن تجري الزيارة خلال الأيام المقبلة في يونيو/حزيران، موضحا أن المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد.
وأواخر نيسان/أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين.
وقبل نحو أسبوعين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية.
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