https://arabic.sputniknews.com/20220531/إسرائيلي-على-قائمة-الملاحقة-الإيرانية-من-يريد-استهداف-شخص-لا-يعلن-عن-ذلك-1062916034.html

إسرائيلي على "قائمة الملاحقة" الإيرانية: من يريد استهداف شخص لا يعلن عن ذلك

إسرائيلي على "قائمة الملاحقة" الإيرانية: من يريد استهداف شخص لا يعلن عن ذلك

قلل رجل استخبارات إسرائيلي سابق، ورد اسمه وصورته ضمن قائمة نشرتها إيران قبل أيام، وقالت إن من ظهروا فيها يجب أن يعيشوا في الخفاء، من إمكانية أن تنفذ طهران... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:13+0000

2022-05-31T09:13+0000

2022-05-31T09:13+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رجل الأعمال جال غانوت، وهو ضابط سابق في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن التجسس الإلكتروني، ويعمل حاليا مدير شركة التدريب "أناليزا"، نقلتها قناة "كان" الرسمية.وقال غانوت: "إذا كنت تريد إيذاء شخص، فإن الكشف عن ذلك، هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها".وأضاف "أنا لا أستمتع باللحظة، لكنني أتعامل مع حقيقة أنه من الضروري الآن الدفاع عن نفسي في الجانب السيبراني".وتابع: "قلة من الناس يعتقدون أن القتلة الإيرانيين يتجولون في أنحاء إسرائيل"، وحول ما سيفعله حيال تلك التهديدات قال غانوت "ربما لن تقلع رحلتي إلى تركيا في القريب والباقي كالمعتاد".ولدى سؤاله عن سبب ظهوره على القائمة الإيرانية، أوضح: "أعتقد أن شخصا ما في إيران رأى وجودي على الإنترنت ورأى أن مهنتي اليوم تبدو مشابهة جدا لأنشطة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".وأضاف: "أعتقد أن أكبر شيء يمكن أن يفعله الإيرانيون سيكون من خلال عوالم الحرب الإلكترونية. نحن بحاجة لحماية أنفسنا في هذا المجال".وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية قد نشرت أمس الأول (الأحد)، تحت عنوان "الصهاينة الذين يجب أن يعيشوا في الخفاء"، صور ومعلومات شخصية عن 5 إسرائيليين قالت إنهم متورطين في تنفيذ عمليات تخريبية في إيران.وأضافت أن هؤلاء الأشخاص "مرصودون وملاحقون على الصعيد التقني والعسكري والأمني في الكيان (إسرائيل) ومعرضون للإجراءات المحتملة".وأمس الإثنين، حذرت إسرائيل، مواطنيها من السفر إلى تركيا في ظل مخاوف من عملية انتقامية تقوم بها إيران بعد اغتيال العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدائي، المنسوب لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.وأمس الأول، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى العمليات الإسرائيلية داخل إيران، قائلا في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "عصر حصانة إيران قد انتهى".وأضاف بينيت أن "من يمول الإرهابيين ومن يسلح الإرهابيين ومن يرسل الإرهابيين - سيتحمل الثمن كاملا"، على حد وصفه.وفي 22 من مايو/ أيار الجاري، قتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي في طهران بالقرب من منزله. وبحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أطلق مسلحان يستقلان دراجة بخارية خمس رصاصات على رأس العقيد خدائي قبل أن يفرا من المكان.وبعد مرور 3 أيام من عملية الاغتيال، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها هي من تقف خلف قتل خدائي.وبحسب التقرير، فإن الهدف من الاغتيال، كما قالت إسرائيل للأمريكيين، بحسب ما أوردته الصحيفة، هو إرسال إشارة للإيرانيين، بإيقاف الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التي تخطط لشن هجمات ضد يهود وإسرائيليين في الخارج، والتي تقول إسرائيل إن خدائي كان قياديا بها.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-أمني-إسرائيلي-سابق-اغتيال-خدائي-رسالة-إلى-إيران-1062886048.html

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