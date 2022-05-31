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إسرائيل تعتقل 8 صيادين قبالة ساحل قطاع غزة
إسرائيل تعتقل 8 صيادين قبالة ساحل قطاع غزة
أفاد زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين في قطاع غزة، بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 8 صيادين على سواحل قطاع غزة مقابل مدينة رفح. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T20:09+0000
2022-05-31T20:09+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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غزة، 31 مايو - سبوتنيك. وقال بكر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال اعتقلت، مساء اليوم الثلاثاء، ثمانية صيادين فلسطينيين من بحر قطاع غزة مقابل مدينة رفح".وأكد زكريا بكر أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الثمانية أثناء عملهم على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي غزة، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.ويشار إلى أن مساحة الصيد المسموح بها في منطقة جنوب قطاع غزة على البحر المتوسط، وتحديدا في منطقة رفح، تبلغ 15 ميلا بحريا، في وقت تقوم البحرية الإسرائيلية باعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المعدات.ويذكر أن ساحل قطاع غزة يبلغ ما يقارب 48 كيلومترا، في وقت تسمح السلطات الإسرائيلية بالصيد للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بمساحات مختلفة، حيث تقسم إسرائيل ساحل القطاع إلى ثلاث مناطق شمال، وسط وجنوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/-نقيب-الصيادين-في-غزة-تصعيد-إسرائيلي-يستهدف-اقتصاد-القطاع-البحري-اعتقال-العمال-واحتجاز-القوارب-1061019836.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعتقل 8 صيادين قبالة ساحل قطاع غزة

20:09 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedابن صياد فلسطيني في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016
ابن صياد فلسطيني في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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أفاد زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين في قطاع غزة، بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 8 صيادين على سواحل قطاع غزة مقابل مدينة رفح.
غزة، 31 مايو - سبوتنيك. وقال بكر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال اعتقلت، مساء اليوم الثلاثاء، ثمانية صيادين فلسطينيين من بحر قطاع غزة مقابل مدينة رفح".
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وأكد زكريا بكر أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الثمانية أثناء عملهم على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي غزة، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.
ويشار إلى أن مساحة الصيد المسموح بها في منطقة جنوب قطاع غزة على البحر المتوسط، وتحديدا في منطقة رفح، تبلغ 15 ميلا بحريا، في وقت تقوم البحرية الإسرائيلية باعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المعدات.
ويذكر أن ساحل قطاع غزة يبلغ ما يقارب 48 كيلومترا، في وقت تسمح السلطات الإسرائيلية بالصيد للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بمساحات مختلفة، حيث تقسم إسرائيل ساحل القطاع إلى ثلاث مناطق شمال، وسط وجنوب.
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