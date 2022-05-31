https://arabic.sputniknews.com/20220531/إسرائيل-تعتقل-8-فلسطينيين-في-الضفة-ومواجهات-شمالي-القدس-1062910943.html
إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة ومواجهات شمالي القدس
إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة ومواجهات شمالي القدس
اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما رشق العشرات عناصرها بالحجارة خلال اعتقال أحد المطلوبين شمالي القدس. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:41+0000
2022-05-31T06:41+0000
2022-05-31T06:41+0000
أخبار الضفة الغربية
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته إضافة إلى قوة من جهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة حرس الحدود عملوا في عدد من البلدات في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين، بما في ذلك في قرى جفنة وأبو ديس وبيت ليد و بزاريا ومدينة الخليل.وأضاف: "في الوقت نفسه، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في لواء السامرة الإقليمي على اعتقال مطلوب للاشتباه بضلوعه في عمليات إرهابية، وأثناء خروج القوات من المدينة سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة".وبحسب الجيش الإسرائيلي، وصل مجموع الناشطين الفلسطينيين الذين اعتقلوا الليلة الماضية إلى 8 أشخاص.في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عشرات الفلسطينيين رشقوا قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال عملية اعتقال مطلوب في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، لافتة إلى أن الجنود أطلقوا النار ردا على ذلك.وتشن إسرائيل حملة اعتقالات شبه يومية في مدن وقرى الضفة الغربية، لاعتقال ما تسميهم مطلوبين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة ومواجهات شمالي القدس
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اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما رشق العشرات عناصرها بالحجارة خلال اعتقال أحد المطلوبين شمالي القدس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته إضافة إلى قوة من جهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة حرس الحدود عملوا في عدد من البلدات في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين، بما في ذلك في قرى جفنة وأبو ديس وبيت ليد و بزاريا ومدينة الخليل.
وأضاف: "في الوقت نفسه، أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في لواء السامرة الإقليمي على اعتقال مطلوب للاشتباه بضلوعه في عمليات إرهابية، وأثناء خروج القوات من المدينة سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، وصل مجموع الناشطين الفلسطينيين الذين اعتقلوا الليلة الماضية إلى 8 أشخاص.
في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية إن عشرات الفلسطينيين رشقوا قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال عملية اعتقال مطلوب في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، لافتة إلى أن الجنود أطلقوا النار ردا على ذلك.
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات شبه يومية
في مدن وقرى الضفة الغربية، لاعتقال ما تسميهم مطلوبين.