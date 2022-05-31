https://arabic.sputniknews.com/20220531/إسرائيل-تعلن-توقيع-أول-اتفاقية-للتجارة-الحرة-مع-الإمارات-1062911282.html
إسرائيل تعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات
إسرائيل تعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن "توقيع اتفاقية تجارة حرّة مع الإمارات". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:50+0000
2022-05-31T06:50+0000
2022-05-31T06:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، قوله إن "إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".وقال موقع "واللا" إن الاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، يشمل القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".ووقعت إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الثلاثاء-إسرائيل-والإمارات-توقعان-اتفاق-منطقة-تجارة-حرة--1062883053.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات
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أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن "توقيع اتفاقية تجارة حرّة مع الإمارات".
ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، قوله إن "إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".
وقال موقع "واللا
" إن الاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، يشمل القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات
وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".
وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة
والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".
ووقعت إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.