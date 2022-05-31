https://arabic.sputniknews.com/20220531/إصابة-3-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-جامعة-أمريكية-واعتقال-المنفذ-1062941508.html
إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في جامعة أمريكية واعتقال المنفذ
إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في جامعة أمريكية واعتقال المنفذ
أعلنت الشرطة في ولاية نيو أورلينز الأمريكية إصابة 3 أشخاص، جراء إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء، في حرم جامعة إكزافيير، موضحة أن منفذ إطلاق النار تم اعتقاله في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T19:32+0000
2022-05-31T19:32+0000
2022-05-31T19:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت الشرطة في الولاية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "التحقيق جار بشأن إطلاق نار في حرم جامعة إكزافيير، بحي كونوفكيشن سنتر، والبيانات الأولية تظهر 3 مصابين بالرصاص تم نقلهم إلى المستشفى المحلية، ومنفذ الهجوم قد تم اعتقاله في موقع الحادث".وأعلن مكتب التحقيقات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية أمس الاثنين، مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار استهدف حشدًا في مهرجان بالهواء الطلق شرقي الولاية واحتجاز المنفذ .وواضح مكتب التحقيقات في بيان أن جميع الضحايا ومن بينهم مراهق نقلوا إلى المستشفى.وقتل الأسبوع الماضي 21 شخصا، بينهم 18 طفلا في إطلاق نار نفذه مراهق في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.وأوضح السيناتور عن الولاية أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-العلم-الأمريكي-حدادا-على-أرواح-ضحايا-مدرسة-تكساس-1062676918.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية
إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في جامعة أمريكية واعتقال المنفذ
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أعلنت الشرطة في ولاية نيو أورلينز الأمريكية إصابة 3 أشخاص، جراء إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء، في حرم جامعة إكزافيير، موضحة أن منفذ إطلاق النار تم اعتقاله في الموقع.
القاهرة - سبوتنيك. وأشارت الشرطة في الولاية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "التحقيق جار بشأن إطلاق نار في حرم جامعة إكزافيير، بحي كونوفكيشن سنتر، والبيانات الأولية تظهر 3 مصابين بالرصاص تم نقلهم إلى المستشفى المحلية، ومنفذ الهجوم قد تم اعتقاله في موقع الحادث".
وأعلن مكتب التحقيقات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية أمس الاثنين، مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار استهدف حشدًا في مهرجان بالهواء الطلق شرقي الولاية واحتجاز المنفذ .
وواضح مكتب التحقيقات في بيان أن جميع الضحايا ومن بينهم مراهق نقلوا إلى المستشفى.
وقتل الأسبوع الماضي 21 شخصا
، بينهم 18 طفلا في إطلاق نار نفذه مراهق في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
وأوضح السيناتور عن الولاية أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.