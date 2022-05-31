https://arabic.sputniknews.com/20220531/إعصار-أغاثا-إعلان-حالة-التأهب-القصوى-في-ساحل-المكسيك-الجنوبي-1062909110.html
إعصار "أغاتا"... إعلان حالة التأهب القصوى في ساحل المكسيك الجنوبي
إعصار "أغاتا"... إعلان حالة التأهب القصوى في ساحل المكسيك الجنوبي
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، عن حالة التأهب القصوى في ساحل المكسيك الجنوبي بسبب اقتراب الإعصار "أغاتا" من الفئة الثانية، والذي يتوقع أن يصل إلى... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T04:15+0000
2022-05-31T04:15+0000
2022-05-31T04:48+0000
أخبار المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743427_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3000251e6ec0cf50aa911eacb7c648a8.jpg
وحسب خدمة الطوارئ، من المتوقع أن تتغير قوة الرياح قليلا قبل أن تصل إلى ساحل واخاكا، ويرتقب أن تتضاعف سرعتها بعد أن تصل إلى اليابسة وتتلاشى بعد ظهر الثلاثاء على أقصى تقدير.وأكدت الخدمة أنها أقامت أزيد من 200 ملجأ لقرابة 27 ألف شخص في واخاكا، وبدأ السكان وبعض السياح بالتوافد عليها بالفعل. مشيرة إلى تزويد هذه الملاجئ بالمواد الأساسية والأدوية الضرورية لحالات الطوارئ.وأغلقت السلطات في المناطق الساحلية الجنوبية الموانئ أمام الشحن، بينما بدأت شركات الطيران إلغاء الرحلات الجوية إلى مطار هواتولكو الدولي منذ الأحد.وتتعرض المكسيك للأعاصير المدارية على سواحلها من المحيط الهادئ والأطلسي كل عام بين شهري مايو/أيار ونوفبر/تشرين الثاني.وكان موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2021 نشطا بشكل معتدل مع تسجيل 40 إعصارا.واكتسب إعصار "أغاتا"، وهو أول إعصار في المحيط الهادئ هذا الموسم، قوته بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر في جنوب المحيط الهادئ قبالة المكسيك، ولم تستبعد التوقعات الأولية حدوث عاصفة من الفئة الثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/العملة-المكسيكية-تواصل-ارتفاعها-إلى-مستوى-لم-يسجل-منذ-ما-قبل-الوباء-1062908873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743427_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_e28097edaf93e9ccc443977b83a943b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
إعصار "أغاتا"... إعلان حالة التأهب القصوى في ساحل المكسيك الجنوبي
04:15 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 04:48 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، عن حالة التأهب القصوى في ساحل المكسيك الجنوبي بسبب اقتراب الإعصار "أغاتا" من الفئة الثانية، والذي يتوقع أن يصل إلى اليابسة في الساعات القليلة المقبلة.
وحسب خدمة الطوارئ، من المتوقع أن تتغير قوة الرياح قليلا قبل أن تصل إلى ساحل واخاكا
، ويرتقب أن تتضاعف سرعتها بعد أن تصل إلى اليابسة وتتلاشى بعد ظهر الثلاثاء على أقصى تقدير.
وأكدت الخدمة أنها أقامت أزيد من 200 ملجأ لقرابة 27 ألف شخص في واخاكا، وبدأ السكان وبعض السياح بالتوافد عليها بالفعل. مشيرة إلى تزويد هذه الملاجئ بالمواد الأساسية والأدوية الضرورية لحالات الطوارئ.
وأغلقت السلطات في المناطق الساحلية الجنوبية الموانئ أمام الشحن، بينما بدأت شركات الطيران إلغاء الرحلات الجوية
إلى مطار هواتولكو الدولي منذ الأحد.
وتتعرض المكسيك للأعاصير المدارية على سواحلها من المحيط الهادئ والأطلسي كل عام بين شهري مايو/أيار ونوفبر/تشرين الثاني.
وكان موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2021 نشطا بشكل معتدل مع تسجيل 40 إعصارا.
واكتسب إعصار "أغاتا"، وهو أول إعصار في المحيط الهادئ هذا الموسم، قوته بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر في جنوب المحيط الهادئ قبالة المكسيك، ولم تستبعد التوقعات الأولية حدوث عاصفة من الفئة الثالثة.