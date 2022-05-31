https://arabic.sputniknews.com/20220531/إعلام-أوبك-تبحث-إعفاء-روسيا-من-أهداف-الإنتاج-الجديدة-بسبب-العقوبات-1062940304.html
إعلام: "أوبك" تبحث إعفاء روسيا من أهداف الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات
إعلام: "أوبك" تبحث إعفاء روسيا من أهداف الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات
تنظر مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إعفاء روسيا من المشاركة في الاتفاق الدولي لتنظيم إنتاج الخام، والذي أبرم في أعقاب انهيار... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:44+0000
2022-05-31T18:44+0000
2022-05-31T18:44+0000
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مندوبين في "أوبك" قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.ضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالفعل على البلدان من أجل زيادة إنتاجهما من النفط الخام، بعدما أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.اتفقت روسيا، وهي إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع "أوبك" و9 دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام بشكل تدريجي كل شهر.وبحسب الصحيفة، من المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج روسيا بنحو 8% هذا العام، ومع ذلك، لا يمكن التحديد قطعا ما إذا كانت موسكو ستوافق على الإعفاء من أهداف الإنتاج المتفق عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/السعودية-تلمح-إلى-دعمها-لروسيا-في-أوبك--مع-تصاعد-العقوبات-الغربية-1062570371.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, روسيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: "أوبك" تبحث إعفاء روسيا من أهداف الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات
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تنظر مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إعفاء روسيا من المشاركة في الاتفاق الدولي لتنظيم إنتاج الخام، والذي أبرم في أعقاب انهيار السوق العالمي عقب تفشي جائحة كورونا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مندوبين في "أوبك" قولهم إن بعض أعضاء المنظمة
يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.
قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.
ضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية
بالفعل على البلدان من أجل زيادة إنتاجهما من النفط الخام، بعدما أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
اتفقت روسيا، وهي إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع "أوبك" و9 دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام
بشكل تدريجي كل شهر.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج روسيا بنحو 8% هذا العام، ومع ذلك، لا يمكن التحديد قطعا ما إذا كانت موسكو ستوافق على الإعفاء من أهداف الإنتاج المتفق عليها.