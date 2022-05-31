https://arabic.sputniknews.com/20220531/إعلام-أوكرانيا-تسحب-6-مروحيات-تشارك-بها-ضمن-فريق-الأمم-المتحدة-في-مالي-1062923083.html
إعلام: أوكرانيا تسحب 6 مروحيات تشارك بها ضمن فريق الأمم المتحدة في مالي
إعلام: أوكرانيا تسحب 6 مروحيات تشارك بها ضمن فريق الأمم المتحدة في مالي
أشار تقرير إعلامي إلى أن أوكرانيا استدعت 6 مروحيات موجودة في إفريقيا كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:29+0000
2022-05-31T11:29+0000
2022-05-31T11:29+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نقلته صحيفة Africa Intelligence، فإن كييف سحبت طائراتها في منتصف مايو وتأسفت بعثة الأمم المتحدة لهذا القرار كونه يضعف نشاطها بحسب تقرير نشرته البعثة.هذا وبدأ نزاع مسلح في مالي بين القوات الحكومية ومسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والإرهابية في عام 2012. تصاعدت الأوضاع في البلاد على خلفية الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي. ولاحتواء المواجهة في مالي، تم نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، والتي تتعرض لهجمات منتظمة من قبل المسلحين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: أوكرانيا تسحب 6 مروحيات تشارك بها ضمن فريق الأمم المتحدة في مالي
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أشار تقرير إعلامي إلى أن أوكرانيا استدعت 6 مروحيات موجودة في إفريقيا كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.
وبحسب ما نقلته صحيفة
Africa Intelligence، فإن كييف سحبت طائراتها في منتصف مايو وتأسفت بعثة الأمم المتحدة لهذا القرار كونه يضعف نشاطها بحسب تقرير نشرته البعثة.
هذا وبدأ نزاع مسلح
في مالي بين القوات الحكومية ومسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والإرهابية في عام 2012.
تصاعدت الأوضاع في البلاد على خلفية الأوضاع في ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي. ولاحتواء المواجهة في مالي، تم نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، والتي تتعرض لهجمات منتظمة من قبل المسلحين.