https://arabic.sputniknews.com/20220531/إعلام-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-تكشف-حقائق-قاسية-1062910387.html
إعلام: العملية الروسية في أوكرانيا تكشف "حقائق قاسية"
إعلام: العملية الروسية في أوكرانيا تكشف "حقائق قاسية"
أشار تقرير إعلامي كندي إلى أن تفاقم الوضع في أوكرانيا كشف عن "حقائق قاسية" فيما يتعلق بالاعتماد على روسيا. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T06:16+0000
2022-05-31T06:16+0000
2022-05-31T06:16+0000
العالم
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The Globe and Mail، بنسختها الكندية، فإن أول هذه الحقائق أن أوروبا التي تعتبر نفسها رائدة في مجال الطاقة النظيفة ( الخضراء)، ستظل معتمدة على الغاز الروسي، حيث اتضح أنه لا يزال مهما من حيث تلبية معظم الاحتياجات العالمية.أما ثاني الحقائق فيعود إلى أن الزراعة العضوية دون أسمدة لن تغذي العالم، لكنها تؤدي فقط إلى إمكانية تفاقم الأزمات في المستقبل، ولا يسهم هذا فقط في ارتفاع أسعار الأغذية العضوية فحسب، وإنما يتطلب ما يقرب من ضعف مساحة الأرض لتلبية احتياجات نفس العدد من الناس كما هو الحال اليوم.وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق، عن تمويل إضافي بقيمة 12 مليار دولار لمشاريع معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار دولار.وقال البنك الدولي في بيان، إنه في ظل النقص المتزايد الذي تفاقم بسبب الأزمة في أوكرانيا، منتج الحبوب الرئيسي، فإن التمويل الجديد سيمول مشروعات على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لتعزيز إنتاج الغذاء والأسمدة، وتسهيل زيادة التجارة ودعم الأسر والمنتجين المعرضين للخطر.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: العملية الروسية في أوكرانيا تكشف "حقائق قاسية"
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أشار تقرير إعلامي كندي إلى أن تفاقم الوضع في أوكرانيا كشف عن "حقائق قاسية" فيما يتعلق بالاعتماد على روسيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
The Globe and Mail، بنسختها الكندية، فإن أول هذه الحقائق أن أوروبا التي تعتبر نفسها رائدة في مجال الطاقة النظيفة ( الخضراء)، ستظل معتمدة على الغاز الروسي، حيث اتضح أنه لا يزال مهما من حيث تلبية معظم الاحتياجات العالمية.
أما ثاني الحقائق فيعود إلى أن الزراعة العضوية دون أسمدة لن تغذي العالم، لكنها تؤدي فقط إلى إمكانية تفاقم الأزمات في المستقبل، ولا يسهم هذا فقط في ارتفاع أسعار الأغذية العضوية فحسب، وإنما يتطلب ما يقرب من ضعف مساحة الأرض لتلبية احتياجات نفس العدد من الناس كما هو الحال اليوم.
وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق، عن تمويل إضافي
بقيمة 12 مليار دولار لمشاريع معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال البنك الدولي في بيان، إنه في ظل النقص المتزايد الذي تفاقم بسبب الأزمة في أوكرانيا، منتج الحبوب الرئيسي، فإن التمويل الجديد سيمول مشروعات على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لتعزيز إنتاج الغذاء والأسمدة، وتسهيل زيادة التجارة ودعم الأسر والمنتجين المعرضين للخطر
.