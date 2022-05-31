https://arabic.sputniknews.com/20220531/إلى-أين-يقود-بايدن-الغرب؟-1062921688.html
إلى أين يقود بايدن الغرب؟
إلى أين يقود بايدن الغرب؟
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن واشنطن لا تخطط لنقل أنظمة صواريخ، يسمح مداها بضرب الأراضي الروسية، إلى كييف. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:01+0000
2022-05-31T11:01+0000
2022-05-31T11:01+0000
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وأعلن يوم أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لا تعتزم نقل أنظمة صواريخ يسمح مداها بضرب أراضي روسيا الاتحادية، إلى كييف.أثار هذا الإعلان نقاش العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتمتاعي، الذين يعتقدون بأن السلطات الأمريكية تكذب، وأن الحقيقة - هو كل شيء على العكس تماماً.بينما أشار آخرون إلى أن الغرب بدأ في "التخلي عن" أوكرانيا، ووقف إمداد كييف بالأسلحة تدريجيًا. وآخرون اقترحوا أن الولايات المتحدة ستزود كييف بالأسلحة من خلال دول أخرى، على سبيل المثال، عبر بولندا.اقرأ أيضا - ردا على خطاب بلينكن... الصين: أمريكا أكبر مدمر للنظام الدولي
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إلى أين يقود بايدن الغرب؟
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن واشنطن لا تخطط لنقل أنظمة صواريخ، يسمح مداها بضرب الأراضي الروسية، إلى كييف.
وأعلن يوم أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لا تعتزم نقل أنظمة صواريخ
يسمح مداها بضرب أراضي روسيا الاتحادية، إلى كييف.
أثار هذا الإعلان نقاش العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتمتاعي، الذين يعتقدون بأن السلطات الأمريكية تكذب، وأن الحقيقة - هو كل شيء على العكس تماماً.
بينما أشار آخرون إلى أن الغرب بدأ في "التخلي عن" أوكرانيا، ووقف إمداد كييف بالأسلحة تدريجيًا. وآخرون اقترحوا أن الولايات المتحدة ستزود كييف بالأسلحة من خلال دول أخرى، على سبيل المثال، عبر بولندا.