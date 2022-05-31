إليسا تثير جدلا بـ"زلة لسانها" في الأردن... فيديو
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBالمطربة اللبنانية إليسا
المطربة اللبنانية إليسا
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب "زلة لسان" أثناء حديثها في مؤتمر صحفي.
تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" فيديو لإليسا أثناء إلقاء كلمتها في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المنعقد في الأردن، وقالت "البطاطا" بدلا من "البطالة"، لكنها سارعت بإصلاح الكلمة.
وأوضحت إليسا ممازحة الجمهور الحاضر أن "زلة لسانها" ستصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، ليضحك الحاضرون ويصفقون لها.
قالت بعفويتها المعتادة "البطاطا" عن "البطالة" الا انها عادت واصلحت الكلمة بسرعة، وقالت ممازحه"هلق هيدي رح يعلقوا فيها على السوشيال ميديا"😂♥️#elissa #اليسا_الاسكوا #UNESCWA @elissazkh pic.twitter.com/aDDLCTYALZ— زهـرة🧸💗 (@elissaz12) May 31, 2022
وحازت "زلة لسان" إليسا على سخرية من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فسّرها البعض بأن الفنانة اللبنانية كانت تشعر بالجوع في ذلك الوقت، بينما كتب مستخدم آخر مازحا: "فعلا البطالة والبطاطا واحدة، لأن البطاطا كبير حجمها زي حجم البطالة في الوطن العربي، ولكن حلوة منك".
اليسا فعلا البطاله و البطاطا واحده.. لان البطاطا كبير حجمها زي حجم البطاله في الوطن العربي ، بس حلوة منك 😂❤️@elissakh https://t.co/0QkkGpxuWz— عـبآدي (@3boodh7) May 31, 2022
لما قالت البطاطا ، عسل مرة 😂🥹❤️#اليسا_الاسكوا— Zahra🇸🇦 (@zah0rkh) May 31, 2022
و"جسور" هي مبادرة إقليمية تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة، واختارت "الإسكوا" إليسا وجها دعائيا لها.
واختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة في العاصمة الأردنية عمّان برعاية اللجنة الأممية "الإسكوا"، والذي انطلق أمس الاثنين، ويحمل عنوان "نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة".
ويهدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربية للاجتماع بشكل دوري من أجل مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة بصورة متكاملة، وطرح أفكار وحلول عملية للسياسات المطلوبة للحد منها.