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إليسا تثير جدلا بـ"زلة لسانها" في الأردن... فيديو
إليسا تثير جدلا بـ"زلة لسانها" في الأردن... فيديو
أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب "زلة لسان" ‏أثناء حديثها في مؤتمر صحفي.‏ 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T15:57+0000
2022-05-31T15:57+0000
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تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" فيديو لإليسا أثناء إلقاء كلمتها في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المنعقد في الأردن، وقالت "البطاطا" بدلا من "البطالة"، لكنها سارعت بإصلاح الكلمة.وأوضحت إليسا ممازحة الجمهور الحاضر أن "زلة لسانها" ستصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، ليضحك الحاضرون ويصفقون لها.وحازت "زلة لسان" إليسا على سخرية من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فسّرها البعض بأن الفنانة اللبنانية كانت تشعر بالجوع في ذلك الوقت، بينما كتب مستخدم آخر مازحا: "فعلا البطالة والبطاطا واحدة، لأن البطاطا كبير حجمها زي حجم البطالة في الوطن العربي، ولكن حلوة منك".و"جسور" هي مبادرة إقليمية تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة، واختارت "الإسكوا" إليسا وجها دعائيا لها.واختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة في العاصمة الأردنية عمّان برعاية اللجنة الأممية "الإسكوا"، والذي انطلق أمس الاثنين، ويحمل عنوان "نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة". ويهدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربية للاجتماع بشكل دوري من أجل مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة بصورة متكاملة، وطرح أفكار وحلول عملية للسياسات المطلوبة للحد منها.
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مجتمع, منوعات

إليسا تثير جدلا بـ"زلة لسانها" في الأردن... فيديو

15:57 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBالمطربة اللبنانية إليسا
المطربة اللبنانية إليسا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
المطربة اللبنانية إليسا
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب "زلة لسان" ‏أثناء حديثها في مؤتمر صحفي.‏
تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" فيديو لإليسا أثناء إلقاء كلمتها في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المنعقد في الأردن، وقالت "البطاطا" بدلا من "البطالة"، لكنها سارعت بإصلاح الكلمة.
وأوضحت إليسا ممازحة الجمهور الحاضر أن "زلة لسانها" ستصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، ليضحك الحاضرون ويصفقون لها.
وحازت "زلة لسان" إليسا على سخرية من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فسّرها البعض بأن الفنانة اللبنانية كانت تشعر بالجوع في ذلك الوقت، بينما كتب مستخدم آخر مازحا: "فعلا البطالة والبطاطا واحدة، لأن البطاطا كبير حجمها زي حجم البطالة في الوطن العربي، ولكن حلوة منك".
و"جسور" هي مبادرة إقليمية تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة، واختارت "الإسكوا" إليسا وجها دعائيا لها.
واختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة في العاصمة الأردنية عمّان برعاية اللجنة الأممية "الإسكوا"، والذي انطلق أمس الاثنين، ويحمل عنوان "نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة".
ويهدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربية للاجتماع بشكل دوري من أجل مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة بصورة متكاملة، وطرح أفكار وحلول عملية للسياسات المطلوبة للحد منها.
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