https://arabic.sputniknews.com/20220531/إيران-تدعو-اليونان-لاتخاذ-الإجراءات-القانونية-بشأن-سفنها-بدلا-من-إحداث-ضجة-إعلامية-1062914927.html

إيران تدعو اليونان لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سفنها بدلا من إحداث ضجة إعلامية

إيران تدعو اليونان لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سفنها بدلا من إحداث ضجة إعلامية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "إيران حاولت حل أزمة احتجاز ناقلتها في مياه اليونان، دبلوماسيًا، لكن محاولتها قوبلت بالرفض من قبل أثينا". 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T08:19+0000

2022-05-31T08:19+0000

2022-05-31T08:19+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، إن "احتجاز اليونان سفينتنا ومصادرة حمولتها إجراء غير قانوني وحاولنا حل القضية دبلوماسيا لكن أثينا اعتبرت أن طلب طرف ثالث أهم من هذا الأمر".ودعا خطيب زاده الحكومة اليونانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة وضع سفينتيها اللتين تم احتجازهما في المياه الإيرانية.وتابع قائلا: "أنصح الحكومة اليونانية باتخاذ الإجراءات القانونية وتوكيل محام لمتابعة وضع سفنها التي تم إيقافها بدلاً من إحداث ضجة إعلامية، ونحن كوزارة الخارجية نساعد طاقم السفن التي تم إيقافها وهم في حالة جيدة ولديهم هواتفهم ويتصلون بعائلاتهم ولا قلق بشأنهم".واحتجزت إيران، الجمعة الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، الجمعه الماضية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-لأول-مرة-فيديو-استيلائه-على-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-1062910551.html

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