https://arabic.sputniknews.com/20220531/إيران-نعلم-بوضوح-من-قام-باغتيال-خدائي-وردنا-سيكون-قويا-وموجعا-1062917815.html

إيران: نعلم بوضوح من قام باغتيال خدائي وردنا سيكون قويا وموجعا

إيران: نعلم بوضوح من قام باغتيال خدائي وردنا سيكون قويا وموجعا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها "تعلم بوضوح من قام باغتيال العضو البارز في الحرس الثوري صياد خدائي"، والذي قتل، الأسبوع الماضي، وسط طهران. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:34+0000

2022-05-31T09:34+0000

2022-05-31T09:34+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "أصبح واضحاً من اغتال صياد خدائي وردنا عليه سيكون قوياً وموجعاً".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران. وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وكانت صحيفة أمريكية قالت إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني